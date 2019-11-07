大家久等啦！愛奇藝一年一度的雙 11 優惠來了，從 11/6~11/12 中午 12 點止，購買季卡、年卡 5 折優惠，黃金 VIP 會員一年只要 999 元，換算下來每個月不到 83 元就能影片看到飽，每年我都準時等雙 11 續約愛奇藝 VIP 黃金會員，今年也不例外，只能說比付費訂閱 KKBOX、Spotify 聽歌還划算，大家把握這 7 天的時間，趕快趁 5 折收下黃金 VIP 會員吧！

△ 文章最後面幫大家準備好連結啦，點過去登入之後，就能夠直接進入購買頁面，雖然有季、半年、一年的方案，怎麼算還是一次買一年最划算！按下右下角的確認支付買下去就對啦～

△ 用一年的費用來計算，999 元除上 12 個月，每個月只要 83 元，少喝 0.5 杯星巴克就有啦！

△ 可用 VISA、Master Card、JCB 來付款，平常可是要付出兩倍的價錢來購買，到 11/12 中午 12 點為止喔，大家趕快手刀去購買吧！雖然說我的 VIP 會員明年 3 月才到期，也趁著這次優惠續約啦~兄弟們下方有剁手傳送門，上啊！

傳送門：愛奇藝台灣站

愛奇藝 IQIYI Video 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊！

GeePlayer 愛奇藝萬能播放器，功能絕對比你想到的還要好！