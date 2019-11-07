愛奇藝雙 11 五折優惠

大家久等啦！愛奇藝一年一度的雙 11 優惠來了，從 11/6~11/12 中午 12 點止，購買季卡、年卡 5 折優惠，黃金 VIP 會員一年只要 999 元，換算下來每個月不到 83 元就能影片看到飽，每年我都準時等雙 11 續約愛奇藝 VIP 黃金會員，今年也不例外，只能說比付費訂閱 KKBOX、Spotify 聽歌還划算，大家把握這 7 天的時間，趕快趁 5 折收下黃金 VIP 會員吧！

愛奇藝VIP

△ 文章最後面幫大家準備好連結啦，點過去登入之後，就能夠直接進入購買頁面，雖然有季、半年、一年的方案，怎麼算還是一次買一年最划算！按下右下角的確認支付買下去就對啦～

愛奇藝台灣VIP買一送一

△ 用一年的費用來計算，999 元除上 12 個月，每個月只要 83 元，少喝 0.5 杯星巴克就有啦！

愛奇藝便宜買

△ 可用 VISA、Master Card、JCB 來付款，平常可是要付出兩倍的價錢來購買，到 11/12 中午 12 點為止喔，大家趕快手刀去購買吧！雖然說我的 VIP 會員明年 3 月才到期，也趁著這次優惠續約啦~兄弟們下方有剁手傳送門，上啊！

傳送門：愛奇藝台灣站

愛奇藝 IQIYI Video 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊！
GeePlayer 愛奇藝萬能播放器，功能絕對比你想到的還要好！

愛奇藝雙 11 五折優惠來了，VIP 一天不到 3 元影片看到飽 相關文章

訪客留言

愛奇藝雙 11 五折優惠來了，VIP 一天不到 3 元影片看到飽 參考資料

Yahoo奇摩新聞
太陽花期間警方驅離濺血事件，前立委周倪安等人控告警方執法過當，請求國賠。台北地方法院30日認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，判市警局應賠償周等人共111萬餘元，可上訴
愛奇藝雙11 限時「半價」優惠！一年黃金會員只要999 元｜Zi 字 ...
對於想收看高畫質、合法授權的戲劇、電影的觀眾，愛看美劇的大多會選擇Netflix ，愛看大陸劇、韓劇 ... 以一年的黃金VIP 會員來算，平均一個月只要83 元呀！ ... 起至11 月11 日中午12 點前，愛奇藝也慶祝雙11 活動，推出VIP 黃金會員下殺5 折的半價優惠！ ... LINE MOBILE 雙11 優惠，4G上網吃到飽最低只要111 元&nbsp;...
傑昇XS Max(64G)最便宜現省3900元- SOGI手機王
來傑昇買iPhoneXs Max(64G)現省3900元~只要$35990 買iPhone來傑昇通信真的太便宜~太殺了啦!!! 來傑昇舊換新~高價回估您的中古機~您的新機舊就通通交給傑昇通信
Yahoo奇摩
娛樂中心／綜合報導 日籍女星佐藤麻衣和台塑已故創辦人王永慶長孫王泉仁2017年爆出婚變，麻衣心死帶著兒子返日定居，幾個月前還傳2人已在海外註銷婚姻關係，小孩撫養權歸麻衣，還有 寵物中心／綜合報導 混血小狗通常都
ibon mart雲端超商–最貼近您的線上購物網
ibon mart為統一超商所成立的線上購物中心，不論是民生用品、休閒零食、茶水飲料通通盡在ibon mart。統一超商不只是現代化的連鎖雜貨店，更是隨時隨地為您服務的線上購物中心。ibon mart是您線上購物的最佳選擇
愛奇藝雙11 限時「半價」優惠！一年黃金會員只要999 元- 電腦王 ...
對於想收看高畫質、合法授權的戲劇、電影的觀眾，愛看美劇的大多會 ... 以一年的黃金VIP 會員來算，平均一個月只要83 元呀！ ... 愛奇藝，若各位是個愛追劇的人，不妨趁著今天起愛奇藝雙11 的限時5 折優惠 ... LINE MOBILE 雙11 優惠，4G上網吃到飽最低只要111 元 ... 美國SSP專利，來看看它驚人燃脂瘦身效果…
愛奇藝優惠活動又來了 VIP限時買一送一 | 史塔夫科技事務所
在2月9日至2月21日期間，愛奇藝台灣站用戶可享買季送季、買一送一、買年送年的優惠。 愛奇藝台灣VIP黃金套餐分為三種：3個月657元、6個月1,134元、12個月1,999元。以買年送年的套餐來看，1,999元24個月折合單日約只要2.7元。 ...
愛奇藝雙11五折方案6日起跑| 產業熱點| 產業 - 經濟日報 - UDN ...
20 小時前 - 即將迎來雙11，愛奇藝台灣站宣布今年首次的五折優惠將於6日正式開賣， 11月6日中午12點起至11月12日中午12點止，凡單購季卡或年卡皆享五折&nbsp;...
愛奇藝推出雙11 特價五折優惠，KKBOX、friDay 影音雙11 優惠 ...
愛奇藝（iQIYI）搶搭雙11 熱潮，推出會員限時五折優惠，只要在2018/11/09中午十二點至2018/11/11 中午十二點，申請愛奇藝VIP 會員，會費只需五折！ ... 12個月NT$ 999（平均一個月83 元）; 6 個月NT$ 567（平均一個月94 元）; 3 個月NT$ 329（平均一個 ... 也就是說第一個月只需付11 元，即可享有聽歌、追劇吃到飽。
雙11瘋搶！KKBOX Prime首月只要11元 愛奇藝VIP下殺5折 | 流行消費 | 生活 | 聯合新聞網
今年7月底才剛推出的KKBOX Prime服務，因為一次整合KKBOX與KKTV，讓使用者更少負擔就能聽到飽、看到飽，掀起串流革命。雙11再推出當天限定，首月只需要新台幣11元就可以擁有，最超值的是，還能享有演唱會門票與偶像周邊折扣。