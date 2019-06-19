你也是玩命關頭死忠粉絲嗎？從 2001 年玩命關頭第一集起，到 2018 已經拍到玩命關頭 8 啦！2019 將會有一部外傳 - 玩命關頭：特別行動，想必到時候就會造成一股旋風，但是去電影院之前，當然要先複習一下玩命關頭 8 啦，雖然許多線上看來源 ( 例如小鴨影音 )，但可以看正版支持還是最好的，這邊就整理幾個常用、好用的合法影片線上看來源，進電影院欣賞「玩命關頭：特別行動」前，可以好好複習一下前面的劇情及時間軸~

1. 愛奇藝

△ 小編剛剛找過了，愛奇藝從玩命關頭 1 到玩命關頭 8 都有，採訂閱制，VIP 會員買下去之後就可以看到飽，想看幾遍就看幾遍，當然不只玩命關頭，還有許多其它的電影、戲劇可以看，還有電腦免安裝版可以用，真的是超級划算的啊！

愛奇藝 VIP 會員費用整理：

- 月租新台幣 227 元

- 季租新台幣 630 元

- 年租新台幣 1899 元

2. myVideo

△ myVideo 同樣擁有玩命關頭 1 到 8 合法線上看，甚至還有套裝打包版，myVideo 的影片都具有高畫質、繁體中文字幕、原文發音等特色，無須擔心影片品質，任何設備上都可以觀看，具有 iOS、Android APP，電視也可以搭配 Chromecast 做播放，以下幫大家整理方案內容：

myVideo 方案整理：

- 豪華月租方案新台幣 250 元 / 月

- 4 片自由選方案新台幣 250 元 / 月

- 單片租借新台幣 39~79 元 / 片

3. CATCHPLAY

△ CATCHPLAY 成立於 2007 年，在台灣的院線及 DVD 發行業界迅速嶄露頭角。近幾年來發行的院線電影每年近 30 部，亦即平均每兩週就有一部電影上映。其他發行通路如 DVD 及數位平台等的發行量，更每年高達近 100 部，是美商六大外，台灣最大的獨立電影發行商，片庫更擁有近 2000 部電影，且多數為 “ALL RIGHTS” 全版權經營。

CATCHPLAY 方案整理：

- 單片租借新台幣 60 或 80 元

- 月付會員新台幣 199 元

綜合比較