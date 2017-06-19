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2017-06-18 13:27:07 哇哇
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導演齊柏林的墜機意外讓人感到相當不捨，看見台灣的點點滴滴真的需要被記錄，不論是美的一面、或是醜陋的一面，齊柏林導演用不同的角度看台灣，這真的很吸引我們在地台灣人的目光，住在台灣那麼久了，我們的視野僅限於我們的眼睛，雖然說現在空拍機越來越普遍，但是很多地點也都是禁航區，也不是無人機所能達成的任務。看見台灣共耗資新台幣 9000 萬元，是臺灣紀錄片影史以來拍攝成本最高的電影。導演齊柏林花費近三年時間拍攝，累積 400 小時直升機飛行時數，以航拍鳥瞰視角將臺灣呈現在大銀幕上，從高山、海洋、湖泊、河流、森林、稻田、魚塭、城市等景觀，我們看見臺灣是如此美麗，但也看到各種環境面對人們的開發而造成的改變、破壞和傷害。土地累積了一道道的疤痕、海洋沉澱了一層層的汙染。透過各個不同主題章節的串連，我們化作飛鳥，一起看見臺灣，一起去看這個島嶼的美麗與哀愁。（部分介紹來源於維基百科

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