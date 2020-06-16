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你家電視是 Android 系統嗎？那今天要跟大家分享一個好消息，LiTV 推出合法 4000 台電視頻道只要 1 元限時活動，只要新台幣 1 元就可以觀看 LiTV 頻道全餐 30 天，各式台劇、動漫、綜藝、電影、娛樂、親子等頻道 LiTV 應有盡有 ~ 還加贈東森 700 折扣金，電視除了 Netflix 和 YouTube 外，又多了一個觀看來源，當然不只有電視，也可以在 Android、iOS 手機上利用 App 觀看免費第四台，有需要的話可別錯過這個好康機會啦。你也可以參考：亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇，12 月最低只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道

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文章最後方有活動連結，點擊進去後就可以看到 LiTV 一元觀看活動頁面，原價 268 元的頻道全餐 30 天限時體驗，現在只要 1 元，點擊下一步就可以進入購買流程。

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若不是會員的話，免費註冊一個，登入後才可以完成購買。

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輸入付款資訊後，按下同意付款就完成啦。唯一需要注意的地方就是，上方用紅線幫大家圈起來的地方，要稍微注意一下，要將「我同意每三個月自動扣款」勾選起來才可以完成付款。這邊大家要記得在 30 天後取消自動續約，否則每 3 個月就會進行自動扣款。

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付款完成後就立即生效，可以登入看電視囉。

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另外還贈送了東森購物折扣金 700 元，面額 100 元的折扣金 7 張，每次只能折 100 元，若經常在東森購物敗家的朋友，就可以用的到啦，折扣有效期限：2020/7/31止。

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接著就可以進入 LiTV 大看特看啦～

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關於取消自動扣款的服務，小編看了一下，在 App 上面訂購是最方便的，因為不需要透過客服就可以完成取消訂閱。不過若是像上面小編那樣用網頁訂購的話，就需要在到期日前 7 天用 Email、電話聯繫客服辦理，算是相對麻煩。

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不過幸好可以用 Gmail 的排程寄信功能，立馬就可以寫好取消訂閱的 Email，設定在到期前 7 日的時間，這樣就不怕到時候忘記時間被扣款囉！大家有需要的話，趕快去領取 LiTV 的限時優惠吧。

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