不知道大家追劇都用什麼平台居多？我個人已經非常習慣使用愛奇藝，上面的影音資源相當足夠，像是近期大家所追的延禧攻略與如懿傳都有，skr 的中國新說唱也有，坦白說 VIP 買下去還頗划算的。今天要分享的是電腦 PC 的版本，雖然說在電腦上透過瀏覽器收看也是可以，不過既然有 APP 就用 APP，有軟體就用軟體囉！！！

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