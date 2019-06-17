愛奇藝 IQIYI Video 6.8.89.6786 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊！

2019-06-17 04:47:32 哇哇

愛奇藝電腦PC免安裝版

不知道大家追劇都用什麼平台居多？我個人已經非常習慣使用愛奇藝，上面的影音資源相當足夠，像是近期大家所追的延禧攻略與如懿傳都有，skr 的中國新說唱也有，坦白說 VIP 買下去還頗划算的。今天要分享的是電腦 PC 的版本，雖然說在電腦上透過瀏覽器收看也是可以，不過既然有 APP 就用 APP，有軟體就用軟體囉！！！

愛奇藝電腦PC免安裝版

特色有：
  • 首款會「變形」的視頻播放軟件一個軟件，兩種模式！
    列表或是圖文，黑色或是白色任由選擇。
  • 內容個性化，你的喜好你來定
    根據你的觀影喜好為你推薦最適合你的口味的視頻內容
  • 彙集全網視頻
    網羅愛奇藝、優酷、土豆、騰訊、搜狐、樂視等全部視頻，一個軟件看遍全網！
  • 全部正版高清
    愛奇藝上的視頻均為正版授權，無法律風險。是時候拋棄那些盜版軟件了！
  • 看片秒播，拒絕卡頓
    採用愛奇藝獨家研製的HCDN網絡傳輸技術，看片從此告別卡頓！
  • 全面支持 1080p，畫面清晰銳利
    支持高清、超清 720p、1080p、4K 清晰度，智能和手動切換隨你所欲！
  • VIP 會員獨享好萊塢大片
    超過 6000 部電影大片免費觀看，《盜墓筆記》等熱門電視劇VIP會員搶先看！
  • 尊享VIP會員超多特權
    免廣告、下載加速、尊貴會員皇冠，還有超多特權等你發現。

http://app.iqiyi.com/pc/player/index.html

免安裝版：
IQIYI Video 6.8.89.6786.7z（GOOGLE下載）
IQIYI Video 6.8.89.6786.7z（1DRV下載）
IQIYI Video 6.8.89.6786.7z（BANKUPLOAD下載）
IQIYI Video 6.8.89.6786.7z（本站下載）
檔案大小：31.89 MB

Windows 10 推薦使用 APP 版本：這裡下載
GeePlayer 愛奇藝萬能播放器，功能絕對比你想到的還要好！

愛奇藝 IQIYI Video 6.8.89.6786 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊！ 相關文章

訪客留言

愛奇藝 IQIYI Video 6.8.89.6786 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊！ 參考資料

爱奇艺客户端2019-爱奇艺影音(爱奇艺视频) v6.8.89.6786 官方PC版免费下载 - 简易下载站
看了吗视频APP v3.6.8 安卓手机版 七彩云端APP v2.0.1 安卓正式版 pdf candy desktop(全功能PDF编辑器) v2.81 中文版 ... 爱奇艺影音(爱奇艺视频) v6.8.89.6786 官方PC 版 普通下载地址： 江苏电信下载 山东联通下载 本地网通下载 广东电信下载 ...
爱奇艺视频播放器官方下载|爱奇艺视频下载 v6.8.89.6786官方PC版_ - pc6下载站
爱奇艺视频 v6.8.89.6786官方PC 版 本地高速下载 Android版 爱奇艺 查看详情 爱奇艺 v10.5.5 iPhone版 爱奇艺手机版 ... 第 18 楼 云南曲靖电信 PC6网友 发表于: 2016/6/15 9:58:37 爱奇艺我最喜欢的软件
愛奇藝電視劇線上看 - 資訊下載 | 應用程式、電腦軟體、生活資訊、科技新聞
有用過小米盒子的人應該對愛奇藝不會感到陌生，它跟pps一樣好用，可以快速的找到想要看的電視劇，印像中只有app版本，最近偶爾逛到它的官方網站，也推出了PC版本的程式摟。但是暫不推薦，因為此軟體對台灣的支援度不高。 愛奇藝
PPTV绿色破解版-PPTV绿色免安装版2018 v4.2.4.0022 无限制vip版 ...
统一下载为您提供pptv绿色破解版下载，PPTV绿色免安装版2017网络 ... 更新时间：2018-06-19 ... 播放器美化版v1.7.18344 中文版; 04-22爱奇艺播放器官方下载2019 v6.8.89.6786 电脑版 ... v4.0.4 官方通用版. 7. 爱奇艺播放器2018电脑版v6.6.76.6256 官方PC版. 8 ... 流星网络电视钻石版v2.89 最新版. 10 ... PC版; 安卓版; 苹果版.
愛奇藝（PPS）VIP會員帳號分享 120 (不定時更新) @ 自由翱翔 :: 痞客邦 ::
免驗證版APK：點我下載 電腦用【愛奇藝PPS 影音】客戶端登錄 手機請用免驗證版本觀看 網站登入時請使用中國(大陸 ... (大陸) 台灣版的VIP帳號是不同的 愛奇藝登錄需要驗證手機號怎麼辦？ ①安卓： 解決辦法：安裝愛奇藝視頻7.2版本或者愛奇藝PPS影音 ...
愛奇藝IQIYI Video 6.5.68.5801 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊 ...
我個人已經非常習慣使用愛奇藝，上面的影音資源相當足夠，像是近期大家 ... 愛奇藝IQIYI Video 6.5.68.5801 電腦PC免安裝版，追劇必備好工具啊！ ... 尊享VIP會員超多特權免廣告、下載加速、尊貴會員皇冠，還有超多特權等你發現。
愛奇藝PPS影音 (PPStream) 6.5.68.5801 (2.7.0.1482 免安裝版) - 最受歡迎網路電視軟體 ...- 免費軟體下載
台灣免費軟體下載網站 - 精選優質免費軟體，提供免安裝軟體、中文版軟體下載。AZO Freeware - Legal software website from Taiwan. Freeware, free software, portable software, giveaway download. ...
爱奇艺视频 6.7.82.6548 - 下载中心 新鲜、热门的免费软件下载基地-PChome电脑之家
爱奇艺视频 6.7.82.6548 下载是爱奇艺视频是视频播放客户端，可在线享受爱奇艺网全部免费高清 ... 爱奇艺PPS影音 正式版 6.8.89.6786 8 腾讯视频Windows客户端10.18.3848.0 分类：在线流媒体 腾讯视频Windows客户端 10.18.3848.0 9 PP视频PC客户端（原 ...
2019最新【LINE電腦版】官方載點，Windows、Mac繁體中文版LINE下載 | 痞凱踏踏 | PKstep
LINE Windows Download 載點：LINE Windows PC電腦版下載 Download LINE WIN8、WIN10 桌面版載點：LINE Windows 8/10 Download LINE for Mac PC 載點：LINE Mac Download LINE免安裝 網頁版 ...
最新版愛奇藝PPStream網路電視(pps影音) V3.8.22.2677 去廣告綠色免安裝中文版！ ~ 宅科技
ppstream 網路電視破解vip去廣告免安裝版、ppstream 網絡電視、ppstream 綠色免安裝版、愛奇藝PPS ... 2016.02.01 更新版本至 V3.8.22.2677 【軟體下載 】：MediaFire下載 2Shared下載 以電子郵件傳送這篇文章 BlogThis！ 分享至 ...