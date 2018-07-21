skr 意思是什麼？2018 你不能不知道的嘻哈流行用語！

2018-07-21 03:58:56 9M87
skr 吳亦凡

現在流行的用語有哪些？skr 到底是什麼意思？你可不能滿頭問號啊！不然就會像大陸的網友一樣，不懂為何我們呆丸郎網路流行用語常常出現「廠廠」，廠的簡（ㄘ ㄢ ˊ）體字是「厂」，就跟我們呵呵的注音文一樣囉！所以說，社會在走，基本用語要有！今天就來告訴大家最新、最夯的流行用語 - 「skr 」


skr ，音同「絲哥兒」，意思是表示佩服、覺得很了不起，有讚賞之意。這個用語會紅起來，主要是出自於中國節目「中國新說唱」（中國有嘻哈的第二季），在這一季出現了很多「 skr 」，尤其是節目製作人之一的吳亦凡，常常「skr」來「skr」去，真的很洗腦。別忘了他就是「你有 Freestyle 嗎？」這句話的始祖啊！他說過的話很有可能都會大紅，成為流行網路用語，大家可以特別關注一下。
哪家電信好

△ 中國有嘻哈第二季「中國新說唱」。製作人團隊有鄧紫棋、潘瑋柏、吳亦凡、 MC HOTDOG 熱狗以及張震嶽。

skr意思

△ 節目「中國新說唱」中，吳亦凡做打電話、 666 (溜溜溜) 手勢，嘴上邊說「 skr」，表示認同、讚賞選手的表現。右邊的圖則是讚賞嘻哈女歌手「呆寶靜」( Double J) 的表現。


算是網路紅人媽媽的呆寶靜，也有參加這次的嘻哈節目。平時我除了在 Instagram 上看她分享育兒趣事或網拍生意之外，還真的沒有特別去看過她唱嘻哈的表演，算是讓我耳目一新！

skr 吳亦凡

△ 網路紅人「呆寶靜」再節目中的畫面。

這一季的選手中，有個大家應該不陌生的藝人，也就是唱「帥到分手」的周湯豪 Nick。這是他第一次以嘻哈饒舌歌手的身份站在舞台上，除了當選手之外，還比別的參賽者多了一個手機置入行銷的 RAP 表演。

skr 意思是什麼

△ 周湯豪 Nick 在「中國新說唱」節目中的片段。

但究竟「skr」是什麼意思呢？

其實原意只是嘻哈饒舌歌曲中，用來押韻的狀聲詞，根本沒有實際意義～也有人說是在原意是在模仿跑車過關或摩托車壓車炫技時，輪胎皮與地面摩擦的聲音。最後也有說法是表示不認同、不屑的意思，同樣出自於「中國新說唱」節目，在製作人在互相較勁時的橋段出現。就像是台灣常說的「切」或「呿」這種嗤之以鼻的感覺。咦？這不就跟一開始介紹的意思大相反嗎？嘻哈圈就是這樣捉摸不定的吧～我也猜不透。

嘻哈歌曲不專業 skr 賞析（一）


△ 美國嘻哈歌手 MadeinTYO 的歌曲 「 I Want (Skr Skr) 」，可以在歌詞的一開始就聽到一堆 skr，不具任何意義，純粹壯聲～

嘻哈歌曲不專業 skr 賞析（二）


△ 中國嘻哈歌手艾弗傑尼（After Journey）的歌曲「skr skr skr」中，同樣出現很多 skr ，廢話～他歌名就是 skr 了啊～不是很喜歡嘻哈音樂的我，覺得這首還算耐聽！
歌詞：點我

skr 意思是什麼

△ 志玲姐姐在她微博發文，也會時下嘻哈流行用語「 skr 」。感覺跟嘻哈饒舌圈八竿子打不著的第一名模林志玲，竟然也會這個詞，衝突得令人映像深刻。圖片來源：林志玲微博

OK，以上就是因中國嘻哈節目紅起來的新用語「 skr 」，其實我覺得這個用詞應該是不會大紅，畢竟沒啥意義，雖然我們的林志玲姊姊在她微博也曾用「 skr 」來發文，但我認真覺得在台灣紅不起來，因為很難直接知道是什麼意思～最後，不管我們會不會把「 skr 」放入生活中，至少我們要知道有這麼一個詞吧！快筆記下來，下次有朋友問，就可以告訴他原由啦～ skr skr ~

中國新說唱 第一期：點我
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skr是什麼意思 - 百科 - 泛見志
“skr”是最近網路上一個比較火的流行語，英文梗我們之前也寫過很多，關於這個“skr”是什麼意思，“skr”是什麼梗，一起來泛見志百科小課堂看看吧：
skr是什麼意思_百度知道
回答1: 我的人生就是一個人和一個人的生活方式和生活方式的不同的方式去愛人的生活方式的不同的方式去皮切成 | 回答2: skyread的簡寫，凱閱書城軟體的名稱 | 回答3: 絲珂瑞的 ...
Skr什麼意思？ | 嘻哈中國
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