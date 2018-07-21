現在流行的用語有哪些？skr 到底是什麼意思？你可不能滿頭問號啊！不然就會像大陸的網友一樣，不懂為何我們呆丸郎網路流行用語常常出現「廠廠」，廠的簡（ㄘ ㄢ ˊ）體字是「厂」，就跟我們呵呵的注音文一樣囉！所以說，社會在走，基本用語要有！今天就來告訴大家最新、最夯的流行用語 - 「skr 」
skr ，音同「絲哥兒」，意思是表示佩服、覺得很了不起，有讚賞之意。這個用語會紅起來，主要是出自於中國節目「中國新說唱」（中國有嘻哈的第二季），在這一季出現了很多「 skr 」，尤其是節目製作人之一的吳亦凡，常常「skr」來「skr」去，真的很洗腦。別忘了他就是「你有 Freestyle 嗎？」這句話的始祖啊！他說過的話很有可能都會大紅，成為流行網路用語，大家可以特別關注一下。
△ 中國有嘻哈第二季「中國新說唱」。製作人團隊有鄧紫棋、潘瑋柏、吳亦凡、 MC HOTDOG 熱狗以及張震嶽。
△ 節目「中國新說唱」中，吳亦凡做打電話、 666 (溜溜溜) 手勢，嘴上邊說「 skr」，表示認同、讚賞選手的表現。右邊的圖則是讚賞嘻哈女歌手「呆寶靜」( Double J) 的表現。
算是網路紅人媽媽的呆寶靜，也有參加這次的嘻哈節目。平時我除了在 Instagram 上看她分享育兒趣事或網拍生意之外，還真的沒有特別去看過她唱嘻哈的表演，算是讓我耳目一新！
△ 網路紅人「呆寶靜」再節目中的畫面。
這一季的選手中，有個大家應該不陌生的藝人，也就是唱「帥到分手」的周湯豪 Nick。這是他第一次以嘻哈饒舌歌手的身份站在舞台上，除了當選手之外，還比別的參賽者多了一個手機置入行銷的 RAP 表演。
△ 周湯豪 Nick 在「中國新說唱」節目中的片段。
但究竟「skr」是什麼意思呢？
其實原意只是嘻哈饒舌歌曲中，用來押韻的狀聲詞，根本沒有實際意義～也有人說是在原意是在模仿跑車過關或摩托車壓車炫技時，輪胎皮與地面摩擦的聲音。最後也有說法是表示不認同、不屑的意思，同樣出自於「中國新說唱」節目，在製作人在互相較勁時的橋段出現。就像是台灣常說的「切」或「呿」這種嗤之以鼻的感覺。咦？這不就跟一開始介紹的意思大相反嗎？嘻哈圈就是這樣捉摸不定的吧～我也猜不透。
嘻哈歌曲不專業 skr 賞析（一）
△ 美國嘻哈歌手 MadeinTYO 的歌曲 「 I Want (Skr Skr) 」，可以在歌詞的一開始就聽到一堆 skr，不具任何意義，純粹壯聲～
嘻哈歌曲不專業 skr 賞析（二）
△ 中國嘻哈歌手艾弗傑尼（After Journey）的歌曲「skr skr skr」中，同樣出現很多 skr ，廢話～他歌名就是 skr 了啊～不是很喜歡嘻哈音樂的我，覺得這首還算耐聽！
歌詞：點我
△ 志玲姐姐在她微博發文，也會時下嘻哈流行用語「 skr 」。感覺跟嘻哈饒舌圈八竿子打不著的第一名模林志玲，竟然也會這個詞，衝突得令人映像深刻。圖片來源：林志玲微博
OK，以上就是因中國嘻哈節目紅起來的新用語「 skr 」，其實我覺得這個用詞應該是不會大紅，畢竟沒啥意義，雖然我們的林志玲姊姊在她微博也曾用「 skr 」來發文，但我認真覺得在台灣紅不起來，因為很難直接知道是什麼意思～最後，不管我們會不會把「 skr 」放入生活中，至少我們要知道有這麼一個詞吧！快筆記下來，下次有朋友問，就可以告訴他原由啦～ skr skr ~
中國新說唱 第一期：點我
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