Slimjet 13.0.9.0 風之影瀏覽器，基於 Blink 引擎開發的高速智能瀏覽器

2017-04-05 02:10:35 哇哇
Slimjet 風之影瀏覽器

瀏覽器百百款，不要問我哪一款最好，只要自己上手就是最好的！Slimjet 風之影瀏覽器是基於 Blink 引擎開發的高速瀏覽器，如 ChromeOperaYandexVivaldi 瀏覽器都是 Blink 引擎為核心，在速度上是每個瀏覽器所追求的，而 Slimjet 內建的功能非常多，包含常見的滑鼠手勢、攔截廣告、螢幕截圖功能，還有更進階的智能儲存表單、自訂資訊整合頁面、自動翻譯功能、快速 Facebook 分享等等，甚至可以不受限制的瀏覽優酷、土豆、搜狐等大陸影音網站，功能上真的非常地貼近使用者需求，有興趣的朋友可以自己體驗看看。

Slimjet 風之影瀏覽器
Slimjet 在預設界面上看起來比較老派，因為眾多瀏覽器都採用扁平化風格圖示，Slimjet 卻停留在比較上個世代的感覺，不過使用功能上當然也沒差異。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 新頁籤會自動開啟常用的網頁，可以自訂行列數量的多寡、設定背景顏色、圖片或影像，也能把天氣資訊加入。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 網頁支援別名的設定，我個人很愛這款功能，輸入自訂的別名後，就能非常快速的開啟指定網頁。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 工具列可以自己調整常用項目，有些功能的確很實用。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 譬如說加入 Facebook 按鈕，可以很快速的直接分享當下的網頁，不用自己貼去 Facebook，或是尋找網頁中的分享按鈕。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 高速的中國代理服務器讓您不受區域限制流暢觀看國內影視資源，支持如騰訊視頻、搜狐、PPS、PPTV、優酷、迅雷看看、樂視、新浪、土豆、百度音樂和 QQ 音樂，會從內部直接開啟代理，不用額外有任何設定。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 支援在線直接下載網路影音，支援的網站會在網址列後方出現下載按鈕，會分析出能下載的影音格式與解析度。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 下載時有下載管理器可以查看下載進度。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 內建有天氣功能，當設定好所在的區域之後，就能很方便的的查看天氣。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 大多瀏覽器都具備有儲存帳號密碼功能，不過當開啟網頁之後才會自動填入，Slimjet 的更加進階，會列出有儲存的網站列表，可以自己設定名稱，點選後就會直接可以網頁並且登入。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 方便的翻譯功能，選取文字後就能夠即時翻譯。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 上傳圖片時就然有額外的選項，包含有「處理照片」與「上傳剪貼簿圖片」的方便功能。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 針對不同上傳圖片網站，能夠自動壓縮圖片，在網路傳輸速度較慢的網路環境下，就可以先在瀏覽器壓縮圖片節省上傳頻寬，這功能的確非常的不錯。

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 美圖廳的功能包含有幫圖片加框與套校調整，不過整體功能實在是稍嫌兩光，瀏覽器編輯圖片推薦大家使用：FotoJet 網頁照片編輯、設計圖片與製作組圖，電腦軟體、手機 APP 都要靠邊站！

Slimjet 風之影瀏覽器

△ 更多的設定功能列直接列給大家參考。

https://www.slimjet.com/tw/

免安裝版：
Slimjet 13.0.9.0.7z（MediaFire下載）
Slimjet 13.0.9.0.7z（Rapidgator下載）
Slimjet 13.0.9.0.7z（ZippyShare下載）
Slimjet 13.0.9.0.7z（Hami+下載）
Slimjet 13.0.9.0.7z（本站下載）
檔案大小：41.39 MB

更多資訊請參考：
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！

Slimjet 13.0.9.0 風之影瀏覽器，基於 Blink 引擎開發的高速智能瀏覽器 相關文章


訪客留言

Slimjet 13.0.9.0 風之影瀏覽器，基於 Blink 引擎開發的高速智能瀏覽器 參考資料

風之影瀏覽器 Slimjet 免安裝中文版@突破限制可看優酷、土豆、搜狐、樂視影片 | 搜放資源網
風之影瀏覽器（Slimjet）軟體下載：[官網載點@ 免安裝版] 標籤: Slimjet, 優酷, 優酷 破解, 免安裝, 土豆網, 土豆網 不能看, 瀏覽器, 網路軟體, 網頁瀏覽, 迅雷看看, 風之影瀏覽器 主題分類 ...
Slimjet 風之影瀏覽器 自訂性和選項優於Chrome的網頁瀏覽器 - 軟體好好玩
Slimjet 風之影瀏覽器 自訂性和選項優於Chrome 的網頁瀏覽器 編輯： FCFIND · 2017-01-10 0 0 0 Slimjet 取代Unblock Youku外掛 觀看中國大陸優酷、土豆、搜狐、迅雷看看、搜狐、樂視影片 Slimjet是一款速度極快、功能強大的智慧型網頁瀏覽器，其實此款 ...
Slimjet v13.0.7.0 繁體中文版 - 自訂性和選項優於 Chrome 的網頁瀏覽器 - 免費軟體之家
Slimjet (風之影瀏覽器) 是一款速度快、功能強大的智慧型網頁瀏覽器，跟 Google Chrome 一樣採用 Blink 引擎且同樣植基於 Chromium 開放原始碼計畫。風之影瀏覽器整合了許多強大的智慧型和方便的功能，讓使用者不必痛苦地尋找外掛、擴充元件就能事半功倍 ...
風之影瀏覽器 - 基于Blink引擎的高速，智能，強大的瀏覽器
風之影瀏覽器 讓您可以把當前網頁或者選中的文字翻譯成任意的其他一種語言。 在Facebook工具條按鈕上面一鍵點擊就可以輕松分享您所訪問的鏈接，文字和圖片 ...
風之影瀏覽器 Slimjet 13.0.5.0 免安裝中文版 - 取代Unblock Youku外掛 觀看中國大陸優酷、土豆 ...- 免費軟體下載
無限制瀏覽中國大陸影音網站 - 風之影瀏覽器（Slimjet），是以Chromium開發並內建多種實用功能的瀏覽器，一般在瀏覽大陸影視網站時會碰到「抱歉，音版權原因無法觀看此視頻！代碼：1000」的問題，而此瀏覽器內建中國大陸代理伺服器功能！
(下載) 風之影瀏覽器 4.0 Portable 免安裝 基于Blink引擎的高速,智能 - GDaily
Slimjet (風之影瀏覽器) 是一款速度快、功能強大的智慧型網頁瀏覽器，跟Google Chrome 一樣採用Blink 引擎且同樣植基於Chromium 開放原始碼計畫。儘管Chrome 的使用…
Slimjet 免安裝中文版 – 風之影瀏覽器 | 軟體下載
風之影瀏覽器 Slimjet Portable 是智能和強大的網頁瀏覽器。它是建立在Chromium開源項目，其上google Chrome 是基於這樣的頂部。Slimjet集成了大量的功能強大且方便的功能，幫助使用者最大限度地提高生產力他們的上線。 Slimje
網路瀏覽器下載 - SlimJet 風之影瀏覽器 - 月光下的嘆息!
網路瀏覽器下載 – SlimJet 風之影瀏覽器 風之影 SlimJet 是一款方便快速安全可靠有著強大功能多頁面的網路瀏覽器。智慧填表功能能減輕您的負擔。內建的跳窗廣告殺手可有效攔截煩人的廣告。快速搜尋功能讓您在茫茫的網路中輕鬆找到需要的資訊。
風之影瀏覽器slimjet - 風之影瀏覽器slimjet - FeedHand
風之影瀏覽器(Slimjet)64位綠色版-風之影瀏覽 … www.onlinedown.net 風之影瀏覽器是一個高速智能而且功能強大的免費瀏覽器。風之影瀏覽器使用Blink渲染引擎，建立於開源的Chromium項目之上（谷歌的Chrome瀏覽器也是基於這個開源項目）。
Slimjet 11.0.4.0 風之影瀏覽器中文版-Windows 軟體下載-Windows 軟體/硬體交流-Android 台灣中文網 - APK.TW
Slimjet Browser 的功能和特點： 1.Slimjet Browser 瀏覽器還提高了很多選項和設置讓用戶可以方便的按照個人喜好來定制瀏覽器的外觀和行為。 2.Slimjet Browser和Chrome在線商店裡面公開提供下載的Chrome插件基本上都保持兼容。