瀏覽器百百款，不要問我哪一款最好，只要自己上手就是最好的！Slimjet 風之影瀏覽器是基於 Blink 引擎開發的高速瀏覽器，如 Chrome、Opera、Yandex 與 Vivaldi 瀏覽器都是 Blink 引擎為核心，在速度上是每個瀏覽器所追求的，而 Slimjet 內建的功能非常多，包含常見的滑鼠手勢、攔截廣告、螢幕截圖功能，還有更進階的智能儲存表單、自訂資訊整合頁面、自動翻譯功能、快速 Facebook 分享等等，甚至可以不受限制的瀏覽優酷、土豆、搜狐等大陸影音網站，功能上真的非常地貼近使用者需求，有興趣的朋友可以自己體驗看看。
△ 新頁籤會自動開啟常用的網頁，可以自訂行列數量的多寡、設定背景顏色、圖片或影像，也能把天氣資訊加入。
△ 網頁支援別名的設定，我個人很愛這款功能，輸入自訂的別名後，就能非常快速的開啟指定網頁。
△ 工具列可以自己調整常用項目，有些功能的確很實用。
△ 譬如說加入 Facebook 按鈕，可以很快速的直接分享當下的網頁，不用自己貼去 Facebook，或是尋找網頁中的分享按鈕。
△ 高速的中國代理服務器讓您不受區域限制流暢觀看國內影視資源，支持如騰訊視頻、搜狐、PPS、PPTV、優酷、迅雷看看、樂視、新浪、土豆、百度音樂和 QQ 音樂，會從內部直接開啟代理，不用額外有任何設定。
△ 支援在線直接下載網路影音，支援的網站會在網址列後方出現下載按鈕，會分析出能下載的影音格式與解析度。
△ 下載時有下載管理器可以查看下載進度。
△ 內建有天氣功能，當設定好所在的區域之後，就能很方便的的查看天氣。
△ 大多瀏覽器都具備有儲存帳號密碼功能，不過當開啟網頁之後才會自動填入，Slimjet 的更加進階，會列出有儲存的網站列表，可以自己設定名稱，點選後就會直接可以網頁並且登入。
△ 方便的翻譯功能，選取文字後就能夠即時翻譯。
△ 上傳圖片時就然有額外的選項，包含有「處理照片」與「上傳剪貼簿圖片」的方便功能。
△ 針對不同上傳圖片網站，能夠自動壓縮圖片，在網路傳輸速度較慢的網路環境下，就可以先在瀏覽器壓縮圖片節省上傳頻寬，這功能的確非常的不錯。
△ 美圖廳的功能包含有幫圖片加框與套校調整，不過整體功能實在是稍嫌兩光，瀏覽器編輯圖片推薦大家使用：FotoJet 網頁照片編輯、設計圖片與製作組圖，電腦軟體、手機 APP 都要靠邊站！
△ 更多的設定功能列直接列給大家參考。
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