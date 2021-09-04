當我們遇到 Chrome 網頁不能右鍵複製時該怎麼辦？就讓小編教你 3 招快速解決辦法！以前大學讀書時，不論是做簡報或寫論文，同學都會上網複製別人的文章內容來參考，不過有些網站為了避免自己文章內容被濫用，便會透過一些手法讓滑鼠右鍵不能複製，這樣一來，我們就無法在該網頁上使用右鍵來複製、文字或另存圖片，不過別擔心！就讓小編在下方教大家 3 招解鎖 Chrome 右鍵無法複製的問題吧！更多電腦實用教學，請參考這篇：Windows 儲存空間感知器功能！

1. 禁止 Chrome 網站使用 Javascript 程式

開啟 Chrome 瀏覽器後，點選右上角的「⋯」>「設定」。

接著在「隱私權和安全性」中，點選「網站設定」。

接著找到「內容」中的「Javascript」並點開。

將預設行為改成「禁止網站使用 Javascript」，接著我們重新開啟 Chrome，你就能在任何網頁上進行右鍵複製了。

2. 讓 ProxySite 網站幫你解鎖

我們只要將無法進行右鍵複製的網頁連結，貼到 ProxySite 網站後點選「GO」。

接著網站便會開啟該網頁，然後我們勾選上方的 Remove Scripts 後，再按一次「GO」。

我們就能在 ProxySite 網站下方顯示的網頁上，使用右鍵來複製或選取文字囉！

3. 安裝「Allow right click」Chrome 擴充功能

首先讓我們把「Allow right click」加到 Chrome 中。

接著將 「Allow right click」固定起來。

接著我們就能在無法使用右鍵複製的網頁中，點選「Allow right click」圖示，將「Enable Copy」功能開啟。

接著我們重新載入該網頁後，便可使用滑鼠右鍵來複製、選取文字或儲存圖片囉！對於遇到無法在 Chrome 或其它連覽器使用右鍵複製網頁的朋友，趕緊參考以上 3 個解鎖方法，讓該網頁能正常使用右鍵功能吧！