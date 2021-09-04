遇到網頁不能右鍵複製不用怕！教你 3 招快速解決辦法！

當我們遇到 Chrome 網頁不能右鍵複製時該怎麼辦？就讓小編教你 3 招快速解決辦法！以前大學讀書時，不論是做簡報或寫論文，同學都會上網複製別人的文章內容來參考，不過有些網站為了避免自己文章內容被濫用，便會透過一些手法讓滑鼠右鍵不能複製，這樣一來，我們就無法在該網頁上使用右鍵來複製、文字或另存圖片，不過別擔心！就讓小編在下方教大家 3 招解鎖 Chrome 右鍵無法複製的問題吧！更多電腦實用教學，請參考這篇：Windows 儲存空間感知器功能！

1. 禁止 Chrome 網站使用 Javascript 程式

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開啟 Chrome 瀏覽器後，點選右上角的「⋯」>「設定」。

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接著在「隱私權和安全性」中，點選「網站設定」。

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接著找到「內容」中的「Javascript」並點開。

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將預設行為改成「禁止網站使用 Javascript」，接著我們重新開啟 Chrome，你就能在任何網頁上進行右鍵複製了。

2. 讓 ProxySite 網站幫你解鎖

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我們只要將無法進行右鍵複製的網頁連結，貼到 ProxySite 網站後點選「GO」。

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接著網站便會開啟該網頁，然後我們勾選上方的 Remove Scripts 後，再按一次「GO」。

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我們就能在 ProxySite 網站下方顯示的網頁上，使用右鍵來複製或選取文字囉！

3. 安裝「Allow right click」Chrome 擴充功能

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首先讓我們把「Allow right click」加到 Chrome 中。

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接著將 「Allow right click」固定起來。

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接著我們就能在無法使用右鍵複製的網頁中，點選「Allow right click」圖示，將「Enable Copy」功能開啟。

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接著我們重新載入該網頁後，便可使用滑鼠右鍵來複製、選取文字或儲存圖片囉！對於遇到無法在 Chrome 或其它連覽器使用右鍵複製網頁的朋友，趕緊參考以上 3 個解鎖方法，讓該網頁能正常使用右鍵功能吧！

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