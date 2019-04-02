話說好軟體的時機就是來的那麼剛好，今天剛好在 costco 買了小朋友最愛的佩佩豬 DVD 與書籍，卻意外發現一般轉檔工具無法拷貝成功，就剛好遇到了 WonderFox DVD Ripper PRO 的限時免費活動，可以破解任何防拷 DVD 的限制，讓你拷貝 DVD、轉檔 ISO 都輕而易舉，這樣的好工具不收下來實在是可惜。
限時免費：https://www.videoconverterfactory.com/giveaway/ripperpro-giveawayclub.html
△ 之後就會下載一個壓縮檔案，壓縮檔案內個 PDF 文件，開啟後有軟體下載連結與活動序號，必須在 2019.04.07 之前啟用軟體，限時免費本軟體版本不能更新。文末有免安裝版可以下載。
△ 點選右上角的 Register 進行註冊。
△ Enter License 輸入剛剛所取得的活動序號，Register Now 進行註冊。
△ 看到這畫面代表註冊成功。
△ 這是是一款簡單又方便的 DVD 快速抓取工具，搭載強大的 DVD 解碼技術，能去除 CSS 加密、區碼與迪士尼 X-Project 的保護，將影片轉換成想要輸出的格式，DVD 轉影片檔案真的很簡單，首先開啟 DVD、ISO 影像或是 DVD 的資料夾，從下方可以設定輸出的路徑。
△ 幾個主要的操作部分，可以編輯影片特效，調整輸出的影片品質、檔案類型等等。
△ 內建幾種影片特效
△ 點選右方格式的部分，可以呼喚出各種格式的選單畫面，能依照檔案格式或是裝置來挑選。
△ 手機裝置有 Apple、Samsung、HTC、Blackberry、Nokia、Sony 與 TV 多種格式可以直接套用，等於你不必記得自己的手機適合多大的影片，透過軟體的功能點一點就可以囉！
△ 各種設定完成後可以先確認輸出的格式、影片解析度等等，若沒問題的話點右下角 RUN 開始進行轉檔囉！
http://www.videoconverterfactory.com/dvd-ripper/
免安裝版：
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.7z（MediaFire下載）
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.7z（ZippyShare下載）
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.7z（YunFile下載）
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.7z（本站下載）
檔案大小：37.47 MB
安裝版：
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.exe（MediaFire下載）
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.exe（ZippyShare下載）
WonderFox DVD Ripper Pro 12.0.exe（YunFile下載）
檔案大小：48.55 MB