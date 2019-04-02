話說好軟體的時機就是來的那麼剛好，今天剛好在 costco 買了小朋友最愛的佩佩豬 DVD 與書籍，卻意外發現一般轉檔工具無法拷貝成功，就剛好遇到了 WonderFox DVD Ripper PRO 的限時免費活動，可以破解任何防拷 DVD 的限制，讓你拷貝 DVD、轉檔 ISO 都輕而易舉，這樣的好工具不收下來實在是可惜。

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