影音需求變大了,工具軟體也變多了,過去介紹過很多網路影音下載、螢幕錄影與影音轉檔的工具,不過都是個別分開的,這是要分享的 AceThinker Video Keeper 去把這些獨立的工具整合在一起了,還有內建影片的資源可以搜尋,不得不說這款工具挺懶人的,但是也挺實用的,而且支援 Windows 與 Mac 兩個系統的版本,目前有限時免費的活動,請大家務必收藏實用的工具。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VIDEO KEEPER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的「激活」。

△ 接著貼入剛剛所取得的活動序號,應該就可以順利啟動囉!

△ 這次的活動可以取的一年的免費授權,一年內就隨意地使用吧!

△ 網路影音下載支援常見的影音平台,包含有 YouTube、Facebook、Vimeo、Dailymotion、VEVO、Metacafe、Yahoo、Youku、Google Video、Twitch、LiveLeak、Veoh、AOL、TED、Niconico、Break、Liveleak 與超過 1000+ 的影音網站,只要複製影音媒體的網址路徑,貼上之後就會開始自動下載,使用上算是非常簡單方便吧!

△ 下載後的影片可以直接透過內建的播放器開啟。

△ 內建有影音資料庫可以直接取用,也支援搜尋功能,找影音資訊是非常簡單的事情。

△ 內建有螢幕錄影功能。

△ 影音轉檔功能也沒有少,這部分就請大家自己動手試試看囉!

https://acethinker.com/download-video

Windows 免安裝版:

AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z(GOOGLE下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z(1DRV下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z(MEDIAFIRE下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z(RAPIDGATOR下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z(MEGA下載)

檔案大小:72.22 MB

Mac 版本:

AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg(GOOGLE下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg(1DRV下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg(MEDIAFIRE下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg(RAPIDGATOR下載)

AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg(MEGA下載)

檔案大小:29.55 MB