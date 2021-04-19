AceThinker Video Keeper 影片工具包免費下載

影音需求變大了，工具軟體也變多了，過去介紹過很多網路影音下載、螢幕錄影與影音轉檔的工具，不過都是個別分開的，這是要分享的 AceThinker Video Keeper 去把這些獨立的工具整合在一起了，還有內建影片的資源可以搜尋，不得不說這款工具挺懶人的，但是也挺實用的，而且支援 Windows 與 Mac 兩個系統的版本，目前有限時免費的活動，請大家務必收藏實用的工具。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-acethinker-video-keeper-100-discount

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VIDEO KEEPER NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角的「激活」。

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△ 接著貼入剛剛所取得的活動序號，應該就可以順利啟動囉！

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△ 這次的活動可以取的一年的免費授權，一年內就隨意地使用吧！

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△ 網路影音下載支援常見的影音平台，包含有 YouTube、Facebook、Vimeo、Dailymotion、VEVO、Metacafe、Yahoo、Youku、Google Video、Twitch、LiveLeak、Veoh、AOL、TED、Niconico、Break、Liveleak 與超過 1000+ 的影音網站，只要複製影音媒體的網址路徑，貼上之後就會開始自動下載，使用上算是非常簡單方便吧！

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△ 下載後的影片可以直接透過內建的播放器開啟。

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△ 內建有影音資料庫可以直接取用，也支援搜尋功能，找影音資訊是非常簡單的事情。

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△ 內建有螢幕錄影功能。

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△ 影音轉檔功能也沒有少，這部分就請大家自己動手試試看囉！

https://acethinker.com/download-video

Windows 免安裝版：
AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z（GOOGLE下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z（1DRV下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：72.22 MB

Mac 版本：
AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg（GOOGLE下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg（1DRV下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Video Keeper 6.2.5.pkg（MEGA下載）
檔案大小：29.55 MB

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