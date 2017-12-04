一輩子都記得 YouTube 突破年齡層限制只要加上 nsfw，免帳號認證看影片

2017-12-04 10:41:00 9M87
突破 Youtube 影片年齡限制

先前在 Youtube 影片動手腳的文章都是跟下載影片有關，這次分享的是要如何突破 Youtube 的年齡限制，直接在 Youtube 影片網址前加上 nsfw 就可以突破年齡觀賞限制，偶爾使用別人的電腦，或是開啟無痕模式時，會需要登入 Youtube 做年齡認證，用了這個方式就可以省去繁雜的步驟啦。

突破 Youtube 影片年齡限制
△ 原網址為 youtube.com/xxxxxx，改為 nsfwyoutube.com/xxxxx 即可

Youtube 年齡限制

△ 輸入後按 Enter 跳轉到直接播放的頁面

實測之後確實可以不用登入就看到，除了電腦外，手機也可通用，這個功能主要是為了省去登入的步驟，要用這個功能的朋友記得要滿 18 歲，還沒 18 的就再等個幾年再看吧，總有一天可以看的！

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

一輩子都記得 YouTube 突破年齡層限制只要加上 nsfw，免帳號認證看影片 相關文章


訪客留言

一輩子都記得 YouTube 突破年齡層限制只要加上 nsfw，免帳號認證看影片 參考資料

如何在 m.youtube.com 上驗證生日 - YouTube說明
驗證年齡後，請先登出 m.youtube.com，然後再重新登入。歡迎進一步瞭解 Google 帳戶的年齡規定。 這篇文章實用嗎？我們應如何改進呢？是 否 提交 YouTube 行動版網站 「這部影片無法在這個裝置上播放」錯誤訊息 解決行動裝置和其他裝置的登入問題 ...
突破 YouTube 观影年龄的限制 | waylau.com
YouTube 对视频进行了分级，某些“少儿不宜”的影片需要对用户的年龄进行判断，用户需要设置出生年月、提供手机验证等程序未免繁琐。本文介绍了一种简单的突破 YouTube 观影年龄的限制的方法。年龄限制比如，我们想研究下 http://www.youtube.com/watch?v ...
Google服務分享- youtube有年齡限制的影片都無法觀看- 電腦討論 ...
今天觀看youtube有看到比較養眼的影片，正常都會跳出如以下年齡限制的畫面， 一般點擊「我瞭解並同...
下載受年齡限制的YouTube視頻 - YouTube By Click ...
部分YouTube視頻受到年齡限制。這是由於存在暴力/裸露鏡頭。下載這些視頻通過 YouTube By Click是可能實現的（當然，僅限於您有觀看這些視頻的權限） ...
IOS解除youtube影片限制 - YouTube
【教學】如何突破愛奇藝(其他影片)觀看地區限制 - Unblock Youku - Duration: 1:06. mmm mmm 11,476 views 1:06 老师出题造句，学生的回答太逗，校长当场也笑了！ - Duration: 5:38. ...
M310:市集下載是否有年齡層限制軟體下載？
問題描述： 市集下載是否有年齡層限制軟體下載？ 解說： 有。 請參考如下微軟網址： http://msdn.microsoft.com/zh-tw/library/windows/apps/xaml/hh694070.aspx 在任何情況下，挑選代表最嚴格年齡要求的 Windows 市集年齡分級，以保護年幼的觀眾。
年齡限制內容 - YouTube說明
評估內容是否適合所有年齡層 時，請考量以下事項： 粗俗的言語 暴力與令人不安的意象 裸露與帶有性暗示的內容 ... 裸露與帶有性暗示的內容 進行有害或危險的活動 若要進一步瞭解如何不讓您的影片受加諸年齡限制 ...
如何破解Youtube 年齡限制！？ ［中文字幕］video by blowjob ...
2016年12月4日 ... Video by blowjob pranks https://www.youtube.com/shared?ci=LSVYHaYjBJI 支持 作者.
大突破！迪士尼頻道首次有「同志角色」 13歲少年探索出櫃 | ...
現在，迪士尼頻道的首度出現了同志的故事劇情，是一個重大的新突破，在節目《Andi Mack》新一季裡，女主角安迪（Andi ... 明斯基（Terri Minsky）則說，他們花了很大的努力，確保這個故事能正確地傳達訊息給所有年齡層的觀眾，並且諮詢了 ...
4种方法来绕过YouTube的年龄限制 - wikiHow
如何绕过YouTube的年龄限制. 快速总结1. 在YouTube 网站上打开有年龄限制的 视频。 2. 在地址栏里点击视频的URL地址。 3. 删除&quot;&quot;。 4. 用&quot;&quot;来代替&quot;&quot;字符。 5. 按下 。