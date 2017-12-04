先前在 Youtube 影片動手腳的文章都是跟下載影片有關，這次分享的是要如何突破 Youtube 的年齡限制，直接在 Youtube 影片網址前加上 nsfw 就可以突破年齡觀賞限制，偶爾使用別人的電腦，或是開啟無痕模式時，會需要登入 Youtube 做年齡認證，用了這個方式就可以省去繁雜的步驟啦。
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實測之後確實可以不用登入就看到，除了電腦外，手機也可通用，這個功能主要是為了省去登入的步驟，要用這個功能的朋友記得要滿 18 歲，還沒 18 的就再等個幾年再看吧，總有一天可以看的！
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
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