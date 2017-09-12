一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定

2017-09-12 14:45:06 艾倫


一輩子都記得系列再+1，只要再 YouTube 網址加上 conv 就能轉換到下載頁面，CONV. 支援下載 MP3、GIF、MP4 等 3 種格式的檔案，而且下載前還可以進入剪輯模式，喜歡的歌曲也能透過這剪輯功能變成手機鈴聲，調整好要剪輯的時間後儲存成 MP3 就是鈴聲，儲存成 GIF 檔就變成動畫，編輯功能非常的簡單。

▽ 開啟 YouTube 要下載的影片或音樂後，就像圖片中這樣，在網址 youtube 前加入 conv，按下 Enter 就能進入下載頁面。
youtube-conv

▽ 進入網頁後就會看到要下載的影片名稱，這時只要選擇 MP3、GIF、MP4 等格式就可以。

小提醒：按下後會有廣告頁面開啟不需理會直接關閉回到 conv 的網頁中就可以，如果按一次 Convert to MP3 沒反應請按第二次就會成功了。

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▽ 這才是真正下載的頁面，另外開啟的網頁都是廣告頁面會讓我們下載一些奇怪的軟體安裝，要下載整首歌曲就選擇 MP3，若要連同影片一起下載就選擇 MP4，最後按下 Convert。

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▽ 看到這頁面時，按下 Click here 就能直接下載，而且下載鏈接有效24小時。

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▽ 想要剪輯手機鈴聲的朋友，記得下載前按下齒輪的圖示就可以開啟剪輯模式了。

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▽ 將時間軸調整到我們需要的音樂片段，檔案選擇 MP3，按下 Save 就可以將手機鈴聲下載到電腦中囉！

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▽ 另外 convyoutube 也有剪輯 GIF 的功能，同樣是將時間軸調整好，按下 Import 就有專屬的 GIF動畫檔了。

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▽ 除了很方便的在 YouTube 網址前加 conv 外，也能複製 YouTube 影片網址後到 CONV. 網頁貼上按下 Convert 也是可以選擇下載 MP3、GIF、MP4 等檔案。

CONV. 免費下載 YouTube 影片和音樂：https://www.convyoutube.com/

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一輩子記得系列：

youtubeto
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援

youtubeto
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援

YouTube影片製作GIF動畫
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享

一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
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