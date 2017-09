iPhone 8 與 iPhone X 如期發表,價格與上市時間都是大家所最關心的議題,iPhone X 於 10/27 下午 3:01(台北時間)開始預購,11/3 正式發售,iPhone X 64GB 與 256GB 價格分別為台幣 35900 元與 41500 元,算是比預期中還要便宜一些!有點了無新意的 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 於 9/15 下午 3:01(台北時間)開始預購,9/22 正式發售,iPhone 8 64GB 與 256GB 價格分別為台幣 25900 元與 30900 元;iPhone 8 Plus 64GB 與 256GB 價格分別為台幣 28900 元與 34500 元。iPhone X 上市顏色:銀色與太空灰色iPhone 8 / 8 Plus 上市顏色:銀色、金色與太空灰色

iPhone X 更多資訊: https://www.apple.com/tw/iphone-x/ iPhone 8 更多資訊: https://www.apple.com/tw/iphone-8/