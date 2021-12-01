iPhone 超實用功能教學，避免孩子與自己手殘誤買 App 內訂閱與付費項目！

使用 iPhone 的朋友，如何避免孩子或自己不小心按下 App 內訂閱與付費項目？教你一招直接關閉「App 內購買」功能，可避免該事情發生！現在有許多家長都會拿手機出來哄孩子，但孩子在使用手機的過程中，也許會不小心按下 App 內的付費項目，造成不必要的支付，不過現在我們能透過關閉 iPhone 內的「App 內購買」選項來避免孩子與自己手殘按到囉！怎麼做呢？就讓我們往下看吧！更多 iPhone 實用功能，可參考這篇：下載 App 如何不用密碼直接下載？

如何關閉 iPhone 中的 App 內購買功能？

iPhone 超實用功能教學，避免孩子與自己手殘誤買 App 內訂閱與付費項目！

首先請開啟 iPhone 中的「設定」>「螢幕使用時間」。

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接著點選「內容與隱私權限制」，將「內容與隱私權限制」功能開啟，開啟後請點選下方的「iTunes 與 App Store 購買」選項。

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接著點選「App 內購買」>「不允許」。

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這樣一來，當孩子或自己不小按到 App 內的訂閱與付費項目時，就會自動跳出「不允許使用 App 內購買」或「App 內購買未啟用」的通知，這樣就能避免花到冤望錢囉！對於平常會把手機給孩子玩的朋友們，怕孩子不慎按下付費訂閱的話，可以參考以上的教學把「App 內購買」選項關閉吧！

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