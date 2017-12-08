【iOS 密技】 Workflow 省去大量步驟， Youtube 影片這樣下載最快

2017-12-08 10:24:44 9M87
Workflow 教學 腳本

Workflow 可以幫助我們簡單的完成很多事，像是下載 Instagram，這次要來分享透過 Workflow 下載 Youtube 影片，還可以選擇下載畫質，但比較需要注意的是有版權的音樂 MV 會沒有辦法下載。

Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 下載 Youtube 影片腳本：這邊請

Workflow 教學 腳本
△ 點擊 GET WORKFLOW，並在 Workflow App 中打開。（必須先安裝 Workflow App）

Workflow 教學 腳本

△ 找到 Youtube 影片後，複製 Youtube 連結。

下載 Youtube 影片

△ 複製完連結後，點擊上方的 ▷ 播放鍵，開始跑腳本，接著按下 Run Workflow。

iPhone 教學 密技

△ 點擊 OK 繼續，接著選擇要下載的畫質。

手機下載 Youtube 影片

△ 影片下載中，完成後點擊 Cancel。

Youtube 影片下載

△ 影片下載完成，點擊左圖中的分享箭頭，按下 Save Video 儲存到相簿就完成啦！

Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 下載 Youtube 影片腳本：這邊請

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