Workflow 可以幫助我們簡單的完成很多事，像是下載 Instagram，這次要來分享透過 Workflow 下載 Youtube 影片，還可以選擇下載畫質，但比較需要注意的是有版權的音樂 MV 會沒有辦法下載。
Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 下載 Youtube 影片腳本：這邊請
△ 找到 Youtube 影片後，複製 Youtube 連結。
△ 複製完連結後，點擊上方的 ▷ 播放鍵，開始跑腳本，接著按下 Run Workflow。
△ 點擊 OK 繼續，接著選擇要下載的畫質。
△ 影片下載中，完成後點擊 Cancel。
△ 影片下載完成，點擊左圖中的分享箭頭，按下 Save Video 儲存到相簿就完成啦！
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