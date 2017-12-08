iTunes 有多難用應該不用多說，WALTR 2 簡直是 iPhone 使用者的救星，簡單來說可以把電腦裡的影音檔案用 WALTR 2 無線傳輸到 iPhone 裡面，大家可能會想透過 AirDrop 就解決啦，但小編實測音樂、鈴聲、影片是沒有辦法透過 AirDrop 儲存在 iPhone 本機的，WALTR 2 更強大的地方是，音樂檔案會直接在 iPhone 內建的「音樂」APP 出現，鈴聲檔案會直接在「設定鈴聲裡出現」，影片檔會直接在內建的影片出現，電子書檔案會直接在 iBooks 裡面出現，簡直就是強大到回不去啦，這麼強大的 APP 當然只能免費試用 24 小時！24 小時後就要自己付費啦～
△ 第一次使用手機接上 USB 連接電腦
△ 點擊信任設備
△ 直接把音樂、影片、鈴聲、電子書拉到框框裡
△ 傳輸秒速完成
△ 直接在 iPhone 上開啟音樂 APP
△ 果然剛剛傳的音樂都在裡面啦，不用在下載其它 APP 啦，用 iPhone 內建的 APP 放音樂就是全身舒暢～
WALTR 2 官方載點：https://softorino.com/w2/download
Windows 版本：
waltr2windows 2.6.6.exe（官方下載）
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waltr2windows 2.6.6.exe（YunFile下載）
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Mac 版本：
Waltr2.dmg（官方下載）
Waltr2.dmg（MediaFire下載）
Waltr2.dmg（Rapidgator下載）
Waltr2.dmg（ZippyShare下載）
Waltr2.dmg（YunFile下載）
Waltr2.dmg（本站下載）
檔案大小：32.79 MB
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