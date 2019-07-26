iOS 12.4 版本你更新了嗎？蘋果新舊手機的轉移，在此次的更新中將變得更方便囉！蘋果為此次更新帶來 iPhone 移轉「快速開始」功能，開啟新手機並且更新至 iOS 12.4 以上版本，新舊裝置互相靠近就能夠以無線的方式，將資料移轉到新的 iPhone 中。一起來看看這項新功能如何使用！

△ 將新 iPhone 放在舊 iPhone 附近，舊 iPhone 會出現「快速開始」畫面，如果沒有反應，可以確認看看藍牙是否有開啟，或是軟體版本是否在 iOS 12.4 以上。

等新的 iPhone 上出現動畫。將舊的 iPhone 拿起並放在新的 iPhone 上方，然後將相機鏡頭中動畫置中，放在畫面中等待驗證，畫面顯示「在新的 iPhone 上完成」訊息後就完成驗證。( 如果無法使用目前 iPhone 的相機，請點一下「手動認證」，然後按照所出現的步驟操作。)

△ 完成驗證後，按照提示依序輸入 iPhone 密碼、設定 Touch ID 及 Face ID，最後點一下「從 iPhone 傳送」，將舊 iPhone 的資料傳送到新 iPhone，等待一段時間後就完成啦！在等待的過程中，為了避免突然沒電，記得將兩部手機都插上電源線以防萬一喔！如果你換新 iPhone 就可以搶先體驗這個全新的換機功能啦～

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