限時免費 DRmare Audio Converter 音樂轉檔工具

線上聽音樂方法很多，若是能將線上音樂轉成熟悉的音樂格式是最棒的，就可以把音樂放在手機裡面帶著走，這次限時免費與大家分享 DRmare Audio Converter 這款音樂轉檔工具，除了可以將音樂轉檔成 MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV 與 M4B 的格式之外，還有可以移除 Apple Music 與 iTunes M4P 的 DRM 保護，讓這些音樂可以轉檔成熟悉的 MP3 檔案，讓你除了只能在 Apple Music、iTunes 聽歌之外，也能下載音樂自己來離線收聽唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/drmare-audio-converter-for-windows-2/

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△ 進入活動頁面後點選 Download Now DRmare Audio Converter 就能下載到活動用的壓縮檔案。

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△ 壓縮檔案內包含有軟體的安裝檔案與這次的活動序號，若是要免安裝版的朋友們，可以到文末直接下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙，然後就會跳出註冊視窗，這時候請輸入自己的信箱，與貼上剛剛取得的活動序號，之後點選 Register 來註冊，之後應該就或看到註冊成功的視窗。

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△ 接著可以從軟體左下角來載入音樂，接著還能調整音樂大小聲與速度、裁切、TAG、音樂格式等等調整，調整後才進行轉檔唷！

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△ 加入音樂除了可以直接選擇音樂檔案，也可以載入 Audiobook、Apple Music 的音樂，只是我目前沒有使用 Apple Music，所以上方的範例圖示空白一片。

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△ 檔案列表中的魔術棒，可以調整音樂的大小聲、速度與 Pitch。

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△ 編輯按鈕可以分割音樂。

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△ 還可以自己編輯音樂檔案的標籤資訊。

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△ 最後來選擇要輸出的檔案格式，包含有 MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV 與 M4B。

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△ 接著就開始等待轉檔，音樂轉檔的任務就大功告成囉！

https://www.drmare.com/drm-audio-converter-for-win/

免安裝版：
DRmare Audio Converter 2.3.0.23.7z（GOOGLE下載）
DRmare Audio Converter 2.3.0.23.7z（1DRV下載）
DRmare Audio Converter 2.3.0.23.7z（MEDIAFIRE下載）
DRmare Audio Converter 2.3.0.23.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：17.52 MB

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