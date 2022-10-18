下載 YouTube 影片和音樂你還在用下載器？最近小編發現一個下載 YouTube 最快的方法，那就是透過 YouTube Video Downloader，搭配 Chrome 外掛後，直接可以在 YouTube 播放介面加入下載按鈕，不論是影片、音樂還是字幕全部一網打盡，從此以後不需要在找下載器、軟體就可以帥氣又瀟灑的下載 YouTube 影片。

首先我們需要下載這個名為 Foxified 的 Chrome 外掛，連結小編放在文章最下面，請大家自行去下載。

下載完成後，到 YouTube Video Downloader 點擊「允許權限」。

簡單兩個步驟就完成囉，最後打開 YouTube 驗證一下，影片左下方會有個攝影機的圖式，點擊一下就可以開始下載囉。

YouTube MP4 下載的部分，支援 360P、480P、720P、1080P 甚至更高，直接點擊你要的畫質就會開始下載了。

要下載 YouTube MP3 音樂的話，點擊上方頁籤就可以切換，最高支援到 320Kbps。此外上方頁籤還有 YouTube 縮圖、CC 字幕可以下載。總之，如果常下載 YouTube 影片或音樂，這款工具絕對比其他下載器都還快還方便，連結放下面，請大家立即收下吧。

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YouTube Video Downloader