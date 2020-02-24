Nuclear

你電腦都用什麼聽音樂呢？是直接開啟 YouTube 播放音樂嗎？今天小編要跟大家分享一款目前最好用的音樂播放軟體，音樂來源完全合法，而且免費收聽，比起用瀏覽器開 YouTube 直接播放還方便，這款Nuclear 播放器支援 Windows、Mac、Linux 三系統，喜歡聽音樂的朋友，絕對不能錯過這款音樂播放軟體！你也可以參考：Freemake Music Box 1.0.7 音樂播放器，用電腦聽 YouTube 音樂的正確姿勢

Nuclear

這邊小編就用 Windows 系統來作為示範，點擊文章最後方載點下載並開啟之後，就可以看到上方圖示所顯示的主介面，軟體語言為中文，所以大家不用太擔心操作上的問題。

YouTube 音樂下載

如果你有想要聽的音樂直接按下左方列表的搜索，然後在上方欄位輸入你要聽的歌曲、歌手就可以囉。

Nuclear

找到想聽的歌之後，點擊一下就可以看到 4 個功能選項：第一個是加入播放清單，第二個是立即播放，再來是加入我的最愛，最後一個是下載歌曲。

Nuclear

除了以上四個功能之外，這個播放器也內建等化器功能，有許多預設風格可以選擇，例如經典、搖滾、流行等預設好的參數，可以直接一鍵調整。

電腦音樂播放器

在主頁這邊也有許多情境音樂，可以讓大家選擇，如果你沒有音樂口袋清單的話，來這邊找歌曲會是不錯的選擇。

電腦播YouTube無廣告

而這款 Nuclear 音樂播放器也支援歌詞功能，但是實測之後有許多中文歌歌詞都沒有辦法偵測到，英文歌的話則是大部分都有，歌詞是靜態歌詞，不是動態歌詞 ~ 但是也很夠用了。

YouTube 聽音樂

在外掛的部分預設的音樂來源是 YouTube，你也可以選擇其他來源，不過 YouTube 算是來源非常豐富的，所以這邊我個人認為預設的就可以囉，除非你有特別想要下載的來源，另外歌詞的外掛只能選擇預設，這個沒有辦法再另外做調整。

整體來說，Nuclear 音樂播放器把 YouTube 的音樂來源整合進來，並且加入了歌詞辨識、等化器、下載等功能，目前聽起來也沒有廣告，因此我個人認為在電腦上聽音樂，用這款軟體算是非常非常方便的選擇，喜歡聽音樂的你，趕快下載起來囉！

https://github.com/nukeop/nuclear

免安裝版：
Nuclear 0.6.3.7z（GOOGLE下載）
Nuclear 0.6.3.7z（1DRV下載）
Nuclear 0.6.3.7z（MEDIAFIRE下載）
Nuclear 0.6.3.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：47.31 MB

Nuclear 0.6.3 目前最強 YouTube 音樂播放器，支援歌詞及下載功能（Windows、Mac、Linux） 相關文章

訪客留言

Nuclear 0.6.3 目前最強 YouTube 音樂播放器，支援歌詞及下載功能（Windows、Mac、Linux） 參考資料

nuclear下载-nuclear for mac(多平台音乐播放器)- Mac下载
nuclear开源的桌面音乐播放器，nuclear可从免费资源进行流式播放，nuclear搜索和播放youtube中的音乐，是喜欢国外音乐朋友们的好助手，现为&nbsp;...
Messages for Japan 全世界給日本的留言板，Google翻譯祝福
由Google Japan產品營銷經理Naoki Sadakuni發表在Google官方部落格的最新文章中，看到Google架設了一個新的網站：「Messages for Japan」，在這個「給日本的留言板」中，邀請全世界的網友留下你想送給日本的訊息，不管你用哪一國語言留言，Google翻譯 ...
Nuclear 免費音樂播放軟體 所有歌曲來源皆合法，還支援下載功能（WindowsMacLinux）
Nuclear 是我最近發現到的一款強大免費音樂播放軟體，Windows、MacOS 與 Linux 版本都有，它的音樂來源完全合法，都是來自 YouTube、SoundCloud 與 Jamendo 平台，跟我們之前曾介紹的 Freemake Music Box 有點類似，但它還多一個很棒的特色：「支援 ... ...
Nuclear 免費音樂播放軟體所有歌曲來源皆合法，還支援下載功能
2 天前 - Nuclear 是我最近發現到的一款強大免費音樂播放 ... Nuclear 免費音樂播放軟體所有歌曲來源皆合法，還支援下載功能（Windows/Mac/Linux）.
免費聽歌Archives - 電腦王阿達
2 天前 - Nuclear 免費音樂播放軟體所有歌曲來源皆合法，還支援下載功能（Windows/Mac/Linux） ... Nuclear 是我最近發現到的一款強大免費音樂播放&nbsp;...
搜索觀看下載保存，樣樣精通—命令行下的YouTube播放器 - 每日頭條
沒錯！命令行下的 YouTube播放器！還可以下載 YouTube視頻，困擾中國人民的問題有了新的解決辦法。（還是需要科學上網法，淚奔）mps-youtube 是一個命令行工具，它可以用來搜索，播放和下載 YouTube 視頻，可以同時支持本地和在線的 YouTube 播放列表。 ...
iTunes - Apple (台灣)
全新的 Apple Music app，在 Mac 提供極致的音樂串流體驗 1。你可探索蘊含 6,000 萬首歌曲的音樂資料庫、發掘嶄露頭角的藝人和歌曲、尋找心目中完美的播放列表下載及離線聆聽，或享受多年來親自搜羅的好歌。
Google Play Android 應用程式
數百萬款最新的 Android 應用程式、遊戲、音樂 、電影、電視節目、書籍、雜誌等項目盡在其中，歡迎隨時隨地透過您的各種裝置取得 ... 音樂愛好者打造的官方 YouTube 應用程式。輕鬆找到新歌和影片，盡情觀看和串流播放，還可下載到裝置並離線播放 ... ...
手機螢幕關閉也能播放 YouTube 音樂！簡單一招搞定 | 自由電子報 3C科技
手機、平板在螢幕關閉鎖定的狀態下，也可支援 YouTube 音樂播放的方式有很多種，近日頗受到網友熱烈討論分享的方式之一，就是一款名為「Wave」音樂播放器 App，以提供免費下載、無廣告干擾、整合 YouTube 播放清單、支援背景音樂播放為特色訴求。 ...
Nuclear - 开源免费的在线音乐播放、下载工具[WinmacOS ...
4 天前 - Nuclear 是一款在线音乐播放、下载工具，默认支持 ... 在Mac 上，把YouTube 变成音乐播放器，能够不用浏览器就播放音乐，非常的方便。 当然对于&nbsp;...