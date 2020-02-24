你電腦都用什麼聽音樂呢？是直接開啟 YouTube 播放音樂嗎？今天小編要跟大家分享一款目前最好用的音樂播放軟體，音樂來源完全合法，而且免費收聽，比起用瀏覽器開 YouTube 直接播放還方便，這款Nuclear 播放器支援 Windows、Mac、Linux 三系統，喜歡聽音樂的朋友，絕對不能錯過這款音樂播放軟體！你也可以參考：Freemake Music Box 1.0.7 音樂播放器，用電腦聽 YouTube 音樂的正確姿勢

這邊小編就用 Windows 系統來作為示範，點擊文章最後方載點下載並開啟之後，就可以看到上方圖示所顯示的主介面，軟體語言為中文，所以大家不用太擔心操作上的問題。

如果你有想要聽的音樂直接按下左方列表的搜索，然後在上方欄位輸入你要聽的歌曲、歌手就可以囉。

找到想聽的歌之後，點擊一下就可以看到 4 個功能選項：第一個是加入播放清單，第二個是立即播放，再來是加入我的最愛，最後一個是下載歌曲。

除了以上四個功能之外，這個播放器也內建等化器功能，有許多預設風格可以選擇，例如經典、搖滾、流行等預設好的參數，可以直接一鍵調整。

在主頁這邊也有許多情境音樂，可以讓大家選擇，如果你沒有音樂口袋清單的話，來這邊找歌曲會是不錯的選擇。

而這款 Nuclear 音樂播放器也支援歌詞功能，但是實測之後有許多中文歌歌詞都沒有辦法偵測到，英文歌的話則是大部分都有，歌詞是靜態歌詞，不是動態歌詞 ~ 但是也很夠用了。

在外掛的部分預設的音樂來源是 YouTube，你也可以選擇其他來源，不過 YouTube 算是來源非常豐富的，所以這邊我個人認為預設的就可以囉，除非你有特別想要下載的來源，另外歌詞的外掛只能選擇預設，這個沒有辦法再另外做調整。

整體來說，Nuclear 音樂播放器把 YouTube 的音樂來源整合進來，並且加入了歌詞辨識、等化器、下載等功能，目前聽起來也沒有廣告，因此我個人認為在電腦上聽音樂，用這款軟體算是非常非常方便的選擇，喜歡聽音樂的你，趕快下載起來囉！

https://github.com/nukeop/nuclear

免安裝版：

Nuclear 0.6.3.7z（GOOGLE下載）

Nuclear 0.6.3.7z（1DRV下載）

Nuclear 0.6.3.7z（MEDIAFIRE下載）

Nuclear 0.6.3.7z（RAPIDGATOR下載）

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