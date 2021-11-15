想知道如何快速下載各大社群網站影片嗎？就讓 CatchV 線上影片下載神器幫幫你吧！CatchV 是一個免費的線上影片下載工具，支援 YouTube、Facebook、Instagram、TikTok 等常見的社群平台，操作方式很簡單，只要將影片網址連結複製貼到 CatchV 上，網站就會自動分析出能下載的影片解析度及檔案格式連結，想下載社群網站上影片的朋友，快試試這個 CatchV 影片下載神器吧！更多好用的影片下載器，可參考這篇：VDownloader 最佳影片下載神器！

CatchV 使用說明

進到 CatchV 網站後，可將你要下載的影片網址貼到網站中，這邊小編先用 YouTube 來做示範。





網址貼上後，網站就會自動幫你快速分析，分析完成後會顯示影片名稱、預覽圖與檔案下載連結。

點選你要下載的檔案格式後，就會進入影片播放頁面，確定影片沒問題後，就可直接點擊滑鼠右鍵將影片存檔到電腦中保存囉！

另外 Facebook、Tiktok 、Instagram 也是同樣的下載方式，對於平常有在收藏影片的朋友，趕緊透過這個 CatchV 網站下載自己喜愛的影片吧！

CatchV：https://catchv.fooish.com/