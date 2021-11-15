iPhone 內建兩步驟驗證

你知道「兩步驟驗證」的重要性嗎？它有著帳號「第二道盾牌」之稱，我們帳密被盜時，有設定「兩步驟驗證」的朋友就能大大降低帳號被入侵的風險，連 Google 都宣布未來要強制使用者設定，這樣你還不知道「兩步驟驗證」的重要性嗎？那小編再告訴你 iOS 15 之後，所有 iPhone 都直接內建了「兩步驟驗證」功能，不需要另外下載 Google Authenticator 也能輕鬆完成驗證，趕快花 1 分鐘讓小編教你如何設定 iPhone 裡的二階段驗證，提昇自己的帳號安全吧。

iPhone 內建兩步驟驗證

小編以設定 Google 帳號的二階段驗證作為示範，這邊用電腦＋手機的配置比較好操作，首先用電腦開啟 Google 兩步驟驗證碼設定，找到「Authenticator 應用程式」下方的「設定」。

iPhone 內建兩步驟驗證

然後選擇 iPhone 點擊下一步。

Google 驗證 應用程式

在這個步驟就可以看到 QRCode 畫面，此時拿起手中的 iPhone。

iPhone 內建兩步驟驗證

打開「密碼」>找到 「Google 帳號」點擊進去。

兩步驟驗證產生器

下方點擊「設定驗證碼」>「掃描行動條碼」，接著把鏡頭對準螢幕，掃描剛剛出現的 QRCode。

iphone 關閉雙重認證

接著就會在 iPhone 驗證碼欄位看到 6 位數的驗證碼囉，上圖由於 iPhone 安全機制截圖沒有顯示出來。將上面的 6 位數驗證碼輸入在電腦 Google 驗證畫面中，按下完成就大功告成啦。

google 兩步驟驗證 ptt

剛剛是以 Google 作為示範，我們也可以在臉書，甚至是最近很紅的區塊鏈貨幣交易平台，透過這樣的方式來加入「兩步驟驗證」到 iPhone 內建的功能中，這樣一來不需要下載 Google Authenticator 也能輕鬆幫帳號安全升級啦。

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