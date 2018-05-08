TypingDNA 二階段驗證神器，我們的輸入方式就是生物特徵，最快速的認證方式！

2018-05-08 16:19:21 9M87
TypingDNA 2FA 二階段認證 快速通過

帳號安全非常重要，二階段認證可以降低不少帳號被盜用的風險，唯一的缺點就是每次還要在打開手機查看二階段驗證碼，今天要跟大家分享「TypingDNA」，我們的打字節奏就是二階段認證碼，使用專有的人工智慧來分析我們獨特的打字模式，我們的驗證碼受我們輸入方式保護，從此以後不需要在拿起手機進行身份驗證，直接在瀏覽器中就可以完成二階段驗證，點擊 TypingDNA 驗證器中的驗證碼，複製後直接貼到網頁上的認證碼驗證欄位中就完成啦！


TypingDNA 2FA 二階段認證 快速通過
△ 進入安裝連結，點擊安裝 TypingDNA 到 Chrome。

二階段認證神器

△ 安裝完成後就可以看到小小的 DNA 字樣在 Chrome 右上角，

TypingDNA

△ 第一次使用我們必須要註冊一個帳戶，點擊 Register new local user 註冊新的使用者。

快速通過 2FA

△ 註冊需要輸入 Email 與密碼，再輸入這兩樣資料的同時，TypingDNA 已經偷偷記錄下我們輸入的節奏與模式，透過獨家的人工智慧來分析我們的打字模式，我們的驗證碼將透過每個人輸入方式的不同來登入，在輸入欄位右邊，我們可以看到 TypingDNA 的紀錄波形。

TypingDNA 2FA 二階段認證 快速通過

△ 總共需要輸入兩次，以確保輸入模式分析得更正確，第二次會出現手機號碼，屬於選填欄位，如果介意的話也可以不輸入手機號碼，按下 Finish 就完成註冊啦！

TypingDNA 2FA 二階段認證 快速通過

△ 接著到達有 2FA 認證的頁面，並秀出 QRCode，按下圖示中的 Grab QR code，它就會自動擷取啦！

TypingDNA 2FA 二階段認證 快速通過

△ 一鍵自動填寫驗證碼，點擊 TypingDNA 驗證器中的驗證碼，就可直接貼上至網頁上的驗證碼欄位，可以說是重新定義了二階段認證，除了讓帳號能更安全，省下不少麻煩，以後終於不用在拿起手機開啟 App 啦！

https://www.typingdna.com/authenticator

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