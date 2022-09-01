AceBIT Password Depot

密碼、信用卡、軟體序號這麼多，有沒有辦法一次管理？最近小編發現 Password Depot 密碼管理工具，可以幫我們儲存所有的密碼，甚至信用卡卡號、軟體序號等機密資料都能一併管理，它能夠安全的存儲我們的密碼，也可以建立高強度的密碼，AceBIT Password Depot 原價 46.86 美金，目前正推出限時免費活動，還沒有密碼管理工具的朋友，請手刀收下吧。

密碼管理工具

首先到文章後方點擊連結下載 AceBIT Password Depot 並完成安裝。開啟軟體後，點擊上方 Help 選單，找到 About Password Depot。

密碼產生器

接著點擊 Unlock 來輸入本次的活動序號。

密碼管理App

然後貼上本次的限時免費序號按下右上角 Next 確認輸入，本次限免序號是終身免費版本，不支援後續更新、升級。序號請各位開燈領取啦：
3VPR-UM61-ANVK0-20101-BK83P-4E2MX

密碼管理工具下載

看到上方訊息就代表序號已經啟用完成囉。

AceBIT Password Depot

Password Depot 來有各式的保護機制，包含：暴力攻擊保護、防止鍵盤記錄保護、剪貼簿保護、偽造的虛擬滑鼠保護、防止字典攻擊保護，支援同步密碼文件、密碼過期警告、加密外部文件等功能，算是滿齊全的，下載連結放下方，各位趕緊收下吧！

https://winningpc.com/go/acebit/

免安裝版：
Password Depot 15.7z（GOOGLE下載）
Password Depot 15.7z（1DRV下載）
Password Depot 15.7z（MEDIAFIRE下載）
Password Depot 15.7z（RAPIDGATOR下載）
Password Depot 15.7z（MEGA下載）
檔案大小：15.28 MN

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