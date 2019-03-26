Forghetti 免費密碼管理器，電腦手機全平台通用！

2019-03-26 02:16:41 9M87

Forghetti

你還在用腦袋記密碼嗎？我認為每個人都需要一個密碼管理工具，以資訊安全的角度來說，你更需要一個密碼管理器，因為最理想的密碼是每個網路服務都設定一個不同的密碼，當一個密碼被破解時，才不至於每個服務都遭殃，但腦袋不可能把這些密碼全部記住，因此今天來跟大家推薦一個密碼產生器＋管理器「Forghetti」，電腦支援 Windows、Mac、手機雙系統 iOS、Android 有 APP 可下載！

Forghetti

△ Forghetti 可免費使用，限制為 15 組密碼，一開始只會有 5 組，透過在其它裝置上安裝 Forghetti、分享給好友，會解鎖另外 10 組。目前前 1000 位安裝 Forghetti 的使用者，可以得到 Premium 版（不限組數）免費使用 6 個月。

安裝 Forghetti 之後，點擊「Create an account」來建立帳戶。

Forghetti下載

密碼管理器推薦

△ 輸入手機號碼、驗證碼、姓名就完成快速的帳戶註冊。

Forghetti

△ 完成註冊後，可以簡單地調整一下自己喜愛的軟體介面，深色模式、白色模式、顏色等，完成調整之後，點擊 Lets doodle 就可以開始使用啦！

密碼產生器推薦

△ 首先，我們要先產生一組強度夠高的密碼，點擊 Add login 來新增。

Windows 密碼管理器

△ 接著依序輸入能辨識的服務名稱、使用者名稱、網址，並點擊下方的「Add a forghettible」。

Forghetti

△ 點擊「Add a forghettible」之後，會出現 4 個選項，也就是你希望的密碼複雜度有多強？分別為：字母＋數字＋符號、只有數字、單字、只有字母，這邊我們就以第一個「字母＋數字＋符號」來做示範。

iPhone密碼管理APP推薦

△ 然後 Foghetti 會要求我們在螢幕上畫記出解鎖圖形，並且會根據我們畫出的圖案，來產生密碼。請一定要記得解鎖圖形，不然到時候要查看密碼，是無法解開的。

Mac 密碼管理器

△ 建立完成之後，左側可以查看要登入的服務，右側就是產生完的密碼本人囉，點擊秒數旁邊的「圖示」，可以將這個密碼一鍵複製起來，再到網頁視窗中貼上即可。

Android密碼管理APP推薦

△ 至手機中下載 Forghetti，密碼就會被同步進去，同樣可以一鍵複製密碼，貼上並登入所需的服務。如果只正在尋找一款密碼管理器，我想 Foghetti 的免費帳戶 15 組密碼，應該是很夠一般人使用啦！幾乎全平台支援，還不趕快下載起來！

https://www.forghetti.com/

Windows 免安裝版：
forghetti 1.0.6.7z（MEDIAFIRE下載）
forghetti 1.0.6.7z（ZIPPYSHARE下載）
forghetti 1.0.6.7z（GOOGLE下載）
forghetti 1.0.6.7z（1DRV下載）
forghetti 1.0.6.7z（本站下載）
檔案大小：40.60 MB

Windows 安裝版：
Forghetti-Setup.exe（FORGHETTI下載）
Forghetti-Setup.exe（MEDIAFIRE下載）
Forghetti-Setup.exe（ZIPPYSHARE下載）
Forghetti-Setup.exe（GOOGLE下載）
Forghetti-Setup.exe（1DRV下載）
檔案大小：52.94 MB

Mac 安裝檔：
Forghetti.dmg（FORGHETTI下載）
Forghetti.dmg（MEDIAFIRE下載）
Forghetti.dmg（ZIPPYSHARE下載）
Forghetti.dmg（GOOGLE下載）
Forghetti.dmg（1DRV下載）
Forghetti.dmg（本站下載）
檔案大小：50.46 MB
 
手機 APP 下載：
forghetti - Password Manager（GOOGLE下載）
forghetti - Password Manager（APPLE下載）

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