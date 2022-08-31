abylon KEYSAFE 22

有誰能把所有網站、遊戲、手機、信箱密碼全部記在心裡？除非你全部都用同一組密碼，那你就是高危險群中的高危險群，因為一但其中一組密碼被破解，所有的線上服務通通遭殃。因此依賴密碼管理工具是必須的，最近小編發現 Abylon KEYSAFE 22 這款簡單的密碼管理軟體，可以管理我們所有的密碼，我們只需要一個密碼，或者用 USB、CD 等 Licnese 作為通關依據，儲存的密碼可以直覺得用滑鼠拉到瀏覽器拖放就能使用，原價要 25 美元，目前推出限時免費活動，各位有需要的朋友趕緊收下吧！

限時免費活動頁面：https://www.abylonsoft.com/covermounts.htm?id=174

密碼管理軟體

來到 Abylon 的限免活動頁面，輸入名稱、Email 及驗證資訊後，按下下方綠色按鈕就可以取得本次的限時免費序號啦。

KEYSAFE 22

這次的限時免費序號是「終身免費」使用，非常推薦有需要的朋友可以收下，領取一次用一輩子喔。這次的序號都是相同的，也可以直接到文末下載免安裝版唷！

KEYSAFE 22

然後到文章後方下載 KEYSAFE 22，安裝後點擊右上角 Purchase... 按鈕來啟用序號。

密碼管理App

將剛剛收到的序號貼上之後，點擊右下角 Active 就可以啟用囉。

密碼管理器

看到上方訊息就代表啟用完成。

KEYSAFE 22

接著就可一站式的管理密碼、會員資料，KEYSAFE 22 採用 448 位元 Blowfish 或 256 位元 AES 加密技術，支援隨機密碼產生器，下載連結放在下面，各位可以先下載起來，再去領取序號喔。

https://www.abylonsoft.com/keysafe/

免安裝版：
SAKeySafe 22.60.1.7z（GOOGLE下載）
SAKeySafe 22.60.1.7z（1DRV下載）
SAKeySafe 22.60.1.7z（MEDIAFIRE下載）
SAKeySafe 22.60.1.7z（RAPIDGATOR下載）
SAKeySafe 22.60.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：24.39 MB

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