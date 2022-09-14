網路越來越發達，大家要管理的帳號密碼也越來越多，大家都還記在腦子裡嗎？現在很多網站對於密碼的安全要求也越來越高，真的也很難一組密碼走天下，而且那樣真的超級不安全的，這次要跟大家分享的是 DualSafe Password Manager 密碼管理工具，這樣的密碼管理工具很多，這一款或許不是最猛的，不過我覺得界面和使用都是算是非常友善的，初次使用就可以直接從瀏覽器導入已經儲存的帳號密碼，這樣大家也更容易接軌這款管理工具，推薦大家可以試試看唷！

大多密碼管理工具都需要線上的帳號，這樣就算沒有任何的軟體或是瀏覽器，都還可以透過網站來存取密碼，所以沒有帳號的就註冊一下囉！

除了使用者的帳號密碼之外，還有要設定一組軟體的主密碼，不過這組密碼要求更嚴格，至少要有英文、數字與符號，這樣密碼管理工具才不會隨意被開啟。

設定主密碼之後，若真的怕被忘記，可以把恢復密碼儲存起來，避免以後連軟體內紀錄的密碼都存取不了。

軟體開啟後，可以將擴充功能加入常用的瀏覽器，這樣以後就可以透過 DualSafe Password Manager 來集中管理帳號密碼。

密碼的管理包含有網站的登入、安全筆記、付款資訊與個人資訊，可以額外儲存些需要被保護的資料，這點算是小小加分。

每個帳號都可以自己設定筆記，有些需要備註的內容可以自己額外添加。

匯入設定好帳號密碼之後，或是每次使用過後，要記得鎖定軟體，之後開啟就需要一開始設定的主密碼，會建議這個主密碼好好記在腦袋裡，其他密碼就交給 DualSafe Password Manager 來管理吧！

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免安裝版：

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