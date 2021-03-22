如何一次複製檔案到多個資料夾？交給 Copy Files Into Multiple Folders 專門的工具就可以了！不管是工作上的需求，或是個人電腦作業需求，一個檔案需要複製到很多不同的資料夾，如果沒有工具的話，需要一個一個的複製貼上，難免都會有失誤或遺忘的狀況發生，以後這樣的工作可以交給 Copy Files Into Multiple Folders，一個檔案到多個資料夾、多個檔案到多個資料夾都可以輕鬆完成，你是否也有這樣的需求呢？簡單實用的小小工具限時免費，錯過就沒有囉！

△ 進入活動頁面就可以看到檔案下載與這次的限時免費活動序號，免安裝版替大家準備好了，可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出軟體註冊的視窗，點選輸入授權金鑰。

△ 貼上活動所取得的序號後確定。

△ 啟用成功會看到以上視窗通知。

△ 使用方法相當簡單，上方是要複製檔案的來源，可以是檔案、資料夾或是網址，下方是目標的資料夾。免費編輯可以透過文字的方式去編輯，這些設定也可以很方便的載入與儲存，的確非常實用唷！

https://vovsoft.com/software/copy-files-into-multiple-folders/

免安裝版：

Copy Files Into Multiple Folders 5.0.7z（GOOGLE下載）

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