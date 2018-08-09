TeraCopy 3.26 檔案傳輸的專家級工具

2018-08-09 02:31:43 哇哇 0 0
Tera Copy

在古早以前的作業系統，嚴格來說應該是 XP 與 Windows 7 的時候，那時候檔案複製移動是沒有排序的，若你執行很多個檔案讀取的動作，他會全部都一起執行，導致速度變成非常的慢，那時候就有 TeraCopy 或 Fastcopy 這類的拷貝工具，除了具備有排隊的功能之外，對於檔案傳輸效率也都有自己一套的演算，讓人覺得複製、移動檔案又比較可靠的感覺，比較不擔心中途中斷的問題！雖然說 Windows 8、10 之後的檔案傳輸也具備有排隊功能，不過依然許多使用者會持續使用 TeraCopy 這樣的檔案傳輸工具。


Tera Copy
我會建議使用安裝版，在使用上比較能與日常的操作結合，譬如說複製檔案之後，按貼上就會要你選擇是使用 TeraCopy 還是使用系統的檔案傳輸，印象中以前的版本沒得選，若是安裝了 TeraCopy 就是預設使用 TeraCopy，現在還是可以方便切換的！

Tera Copy

開始傳輸檔案之後就會有進度、速度、檔案列表可以查詢，那到底是否值得安裝這樣的傳輸工具？我覺得還是看大家自己啦～他能夠對檔案傳輸留下紀錄，也能驗證檔案的完整性，看看是否有需求囉！

http://www.codesector.com/teracopy.php

安裝版：
teracopy.exe（官方下載最新版）
TeraCopy 3.26.exe（MediaFire下載）
TeraCopy 3.26.exe（Rapidgator下載）
TeraCopy 3.26.exe（ZippyShare下載）
TeraCopy 3.26.exe（YunFile下載）
檔案大小：4.36 MB

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

TeraCopy 3.26 檔案傳輸的專家級工具 相關文章

訪客留言

TeraCopy 3.26 檔案傳輸的專家級工具 參考資料

TeraCopy 2.27 更方便好用的檔案傳輸專家~安裝&amp;免安裝- 電腦軟體交流 ...
【軟體名稱】：TeraCopy 2.27~安裝&amp;免安裝【軟體語言】：多國語言【軟體分類】：檔案相關【軟體格式】：RAR【檔案大小】：5.85 MB【放置&nbsp;...
TeraCopy - 加速複製和移動檔案的速度 - Forever Fish - 樂多日誌
本文引用自：Nelson 的遊樂場 http://www.codesector.com/teracopy.asp TeraCopy 是一款加強複製 移動檔案的工具，跟 Windows 內建的複製 移動功能比起來，TeraCopy 有以下這些特色： 能自動調整緩衝區大小，大大加快複製跟移動的速度。
檔案複製移動加速工具 - Copy Handler ~ Jackbin 的懶人筆記
注意：請先移除舊版再安裝新版本！這是一個類似 FastCopy 與 TeraCopy 的檔案複製/移動加速工具，支援在不同的儲存裝置 (硬碟、軟碟、光碟、區域網路...) 間加速資料夾與檔案的複製/移動速度，官網表示若是在同一顆磁碟的不同分區間檔案移動的 ...
TeraCopy 2.3 免安裝中文版 (3.26 英文版) - 加速檔案複製 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
讓本機檔案傳輸也可以續傳 - TeraCopy，Windows必裝的檔案複製貼上外掛，不僅能夠加速檔案本機傳輸速度、顯示詳細複製進度，還有暫停及續傳功能，支援Unicode，並且可與Unlocker整合，當檔案被鎖住時，自動呼叫Unlocker來解除鎖定，常常搬移檔案的 ...
TeraCopy Pro 2.3 更方便好用的檔案傳輸專家~ 免安裝 - 滄者極限
2012年2月1日 - http://i1093.photobucket.com/albums/i436/le3946/TeraCopy.png 【軟體名稱】：TeraCopy Pro 2.3 Beta ~ 免&nbsp;...
TeraCopy Pro 2.3 更方便好用的檔案傳輸專家 ~ 免安裝 - 電腦軟體交流版 - 鐵之狂傲
鐵之狂傲»論壇 › 電腦 › 電腦軟體交流版【其他工具】 › TeraCopy Pro 2.3 更方便好用的檔案傳輸專家 ~ 免安裝 ... 若在檔案傳輸時發生錯誤，TeraCopy會先嘗試重新傳輸檔案，若仍然無法正常傳輸，就會自動略過該檔案。
TeraCopy 2.3 繁體中文免安裝安裝版，移動、複製檔案的好幫手 | WanMP Online System
TeraCopy，Windows必裝的檔案複製貼上外掛，不僅能夠加速檔案本機傳輸速度、顯示詳細複製進度，還有暫停及續傳功能，支援Unicode，並且可與Unlocker整合，當檔案被鎖住時，自動呼叫Unlocker來解除鎖定。 TeraCopy 是一款加強複製 移動檔案的工具，跟 ...
TeraCopy Pro 2.3 更方便好用的檔案傳輸專家 ~ 免安裝 @ 腦衰弱工作室 :: 痞客邦 PIXNET ::
TeraCopy Pro 2.3 更方便好用的檔案傳輸專家 ~ 免安裝 【軟體名稱】：TeraCopy Pro 2.3 Beta ~ 免安裝 【軟體語言】：多國語言 ... 若在檔案傳輸時發生錯誤，TeraCopy會先嘗試重新傳輸檔案，若仍然無法正常傳輸，就會自動略過該檔案。不過與Windows不同 ...
TeraCopy - 電腦傳檔案加速/優化軟體下載 (免安裝中文版) | 搜放資源網
但往往遇到零散檔案傳輸速度慢吞吞等地無可奈何??推薦一款電腦檔案傳輸加速軟體《TeraCopy》，它可以加速電腦檔案傳輸速度還具有暫停、續傳功能，和網路續傳工具還蠻像的!! 對於常搬移檔案的朋友，我想下載 TeraCopy ...
[檔案工具] 複製大型影片太慢？TeraCopy 是專家 | 檔案工具 | 硬是要學
電腦硬碟容量越來越大，單一檔案的檔案大小也跟著不斷的漲大，但是Windows在處理檔案複製這方面卻是不見有長足的長進。複製、傳輸檔案時的等待及電腦龜速回應的痛苦，相信時常在網路上下載影音檔或者工作上需要處理