在古早以前的作業系統，嚴格來說應該是 XP 與 Windows 7 的時候，那時候檔案複製移動是沒有排序的，若你執行很多個檔案讀取的動作，他會全部都一起執行，導致速度變成非常的慢，那時候就有 TeraCopy 或 Fastcopy 這類的拷貝工具，除了具備有排隊的功能之外，對於檔案傳輸效率也都有自己一套的演算，讓人覺得複製、移動檔案又比較可靠的感覺，比較不擔心中途中斷的問題！雖然說 Windows 8、10 之後的檔案傳輸也具備有排隊功能，不過依然許多使用者會持續使用 TeraCopy 這樣的檔案傳輸工具。
開始傳輸檔案之後就會有進度、速度、檔案列表可以查詢，那到底是否值得安裝這樣的傳輸工具？我覺得還是看大家自己啦～他能夠對檔案傳輸留下紀錄，也能驗證檔案的完整性，看看是否有需求囉！
http://www.codesector.com/teracopy.php
安裝版：
teracopy.exe（官方下載最新版）
TeraCopy 3.26.exe（MediaFire下載）
TeraCopy 3.26.exe（Rapidgator下載）
TeraCopy 3.26.exe（ZippyShare下載）
TeraCopy 3.26.exe（YunFile下載）
檔案大小：4.36 MB
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