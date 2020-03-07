檔案搜尋能有多快？來使用 Everything 檔案快速搜尋就能體會到！Everything 軟體不像一般的桌面搜尋需要建立目錄（index），他使用了NTFS本身的檔案表（table），這是 NTFS 本身的一個項目，就因為 NTFS 已經建立好了，所以省卻了還要重頭建立目錄，或是重頭搜尋的時間，Windows本身的檔案搜尋卻捨棄這點，實在很有意思。

缺點當然就是只支援 NTFS，不過目前 Windows 佔大多數市場，大部分用 Windows 的應該都是用 NTFS，所以這缺點也算不大，只是真的有需要搜尋其他檔案系統格式的人，這軟體的幫助是「零」。

http://www.voidtools.com/

哇哇評:

這的確是個有意思的軟體，就如同他的介紹一樣

其實每種檔案系統都有他的特性，我也沒有實際去了解太多

NTFS、FAT、ext2和ext3等都是不同的檔案系統

只是不同作業系統也會選擇最適合該系統的檔案系統，這一定是有他的必要性，但是不是絕對。

像這軟體的介紹內提到NTFS檔案系統根本沒有利用到index索引的功能

因此在搜尋上就是變慢了，其實檔案系統上都會有記錄的，直接翻出來就快了

的確是個可以快速搜尋檔案的好工具

x86 免安裝版：

Everything 1.4.1.965 x86.7z（GOOGLE下載）

Everything 1.4.1.965 x86.7z（1DRV下載）

Everything 1.4.1.965 x86.7z（MEDIAFIRE下載）

Everything 1.4.1.965 x86.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1.15 MB

x64 免安裝版：

Everything 1.4.1.965 x64.7z（GOOGLE下載）

Everything 1.4.1.965 x64.7z（1DRV下載）

Everything 1.4.1.965 x64.7z（MEDIAFIRE下載）

Everything 1.4.1.965 x64.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1.27 MB