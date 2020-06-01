PowerToys

Windows 的搜尋功能不構好用？如何更快速的找到你想開啟的程式或軟體，而不用一層一層的點開資料夾呢？今天要與大家分享 PowerToys 這款軟體，比起 Windows 內建的搜尋功能會常常搜到一些設定、資料夾等，PowerToys 所新增的 PowerToys  搜尋功能更專注於軟體、程式的搜尋，必且可在任何視窗中一鍵搜尋並開啟軟體，介面神似 Mac 的 Spotlight 搜尋功能，若你也想要優化開啟各 App 的效率，可以試試這款由微軟所開發的 PowerToys 喔。 更有效率的方法可以直接設定快速鍵：Wise Hotkey Pro 快速鍵讓你事半功倍，分秒必爭不能等

PowerToys

文末下載 .msi 後，進入 PowerToys 安裝程序，若你電腦沒有 .NET Core 的話，也請一併安裝才可以執行。

Windows 搜尋工具

安裝完畢後就可以看到 PowerToys 主要設定視窗，要開啟這次所分享的 PowerToys Runs 搜尋功能，可以直接按下預設快速鍵 Alt + 空白鍵 (同時按下) 即可叫出類似 Mac 的 Spotlight 搜尋視窗。當然 PowerToys 也有圖片尺寸調整、重新命名、鍵盤快速鍵整理等功能可以使用。

檔案內容搜尋軟體

剛剛一開始提到，PowerToys 的搜尋功能目前只專注於軟體、程式或捷徑搜尋的工具，因此其他的文件、系統設定等相關結果都不會跑出來，因此搜尋結果不會看到文件。

Windows 檔案搜尋工具

PowerToys 的搜尋視窗，能夠在任何時機叫出，若想要開啟的話，直接用快速鍵絕技，加上 Enter 鍵即可開啟軟體，這樣就不用再用滑鼠一層一層的點開，才找到捷徑或軟體囉，若你也想要擁有與眾不同的搜尋工具，趕快下載來玩玩看吧。

https://github.com/microsoft/PowerToys/

安裝版：
PowerToysSetup 0.18.1 x64.msi（GOOGLE下載）
PowerToysSetup 0.18.1 x64.msi（1DRV下載）
PowerToysSetup 0.18.1 x64.msi（MEDIAFIRE下載）
PowerToysSetup 0.18.1 x64.msi（RAPIDGATOR下載）
PowerToysSetup 0.18.1 x64.msi（MEGA下載）
檔案大小：22.01 MB

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