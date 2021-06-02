檔案總管是使用電腦一定會用到的，因為要找資料開檔案等等，因此當然需要推薦好用的檔案總管工具，ExplorerMax 檔案總管工具主打 Chrome 風格的使用，讓大家最習慣的地方應該就是具備多頁籤的檔案總管功能，像是大家瀏覽網頁那樣，習慣透過頁籤來瀏覽，而不是一個一個視窗，此外還有雙窗格的瀏覽模式，可以更方便的整理檔案，還具備有檔案歷史的功能，存取過什麼檔案都很清楚，這樣的好工具不收下很可惜唷！





△ 進入活動頁面之後填入名稱信箱，之後點選 Get the code 就可以取得這次的活動序號。

△ 序號要去收信才會有唷！ExplorerMax 安裝版與免安裝版可以直接到文末下載。

△ 軟體開啟後從選單找到 Register 來註冊，這款軟體有繁體中文介面，可以從設定裡面去更改。

△ 輸入剛剛所取得的序號，填入自己的信箱，點選 Activate 來啟動。

△ 看到以上畫面代表順利啟動囉！此序號可以免費使用整整一年的時間，好好體驗與習慣 ExplorerMax 這款多頁籤檔案總管。

△ 像是使用 Chrome 一樣具備有多頁籤的使用，就不用一直切換不同的視窗。

△ 雙窗格的檔案管理模式，整理資料可以更方便更快速。

△ 歷史紀錄功能，每天存取過那些檔案都會非常清楚唷！這個拿來查另外一半電腦應該很實用，哈哈！

https://explorermax.drivethelife.com

安裝版：

ExplorerMax 2.0.2.18.zip（GOOGLE下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.zip（1DRV下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.zip（MEDIAFIRE下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.zip（RAPIDGATOR下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.zip（MEGA下載）

檔案大小：31.69 MB

免安裝版：

ExplorerMax 2.0.2.18.7z（GOOGLE下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.7z（1DRV下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.7z（MEDIAFIRE下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.7z（RAPIDGATOR下載）

ExplorerMax 2.0.2.18.7z（MEGA下載）

檔案大小：31 MB