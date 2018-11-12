寫網站的人很習慣使用標籤來替文章分類，甚至 SEO 都越來越著重標籤的分數，而電腦中的檔案管理幾乎沒標籤的概念，大家都習慣使用目錄來做檔案管理，只是這樣就比較難跨資料夾來管理檔案。Confidential 這款工具最主要的功能就是替電腦中的檔案下標籤，我覺得還真的頗有意思的，或許會給檔案管理帶來不同的新氣象，Confidential 這款工具有免費版，不過使用上多少有限制，這次限時免費的是最高等級的 Corporate 版本，一年份的授權就要 96 歐元，我覺得有跟到有賺到，想使用標籤管理檔案的朋友們，跟上吧！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-confidential-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的 Corporate 版序號。安裝版可以到文末下載。
△ 軟體啟動時可以先選擇自己習慣的語言。
△ 真正開始使用時會先建立一個資料庫在本機，透過資料庫來管理所有的標籤，請先點選執行來建立，等建立完成之後才能真正開始使用。
△ 開啟軟體之後從幫助 > 輸入註冊碼。
△ 將剛剛所取得的序號填入，點選激活，也就是啟動的意思。
△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！
△ 接著不管在資料夾或是檔案右鍵就可以看到標籤選項，預設的標籤都是英文的，可以自己再改成中文的，初次建立各種慣用標籤可能會花一段時間，需要有點耐心慢慢的建立，若是整個標籤的管理機制建立完成，我想也很難擺脫標籤式的檔案管理囉！
https://www.confidential.tech/
安裝版：
Confidential.exe（活動下載）
Confidential.exe（MediaFire下載）
Confidential.exe（Rapidgator下載）
Confidential.exe（ZippyShare下載）
Confidential.exe（YunFile下載）
檔案大小：70.9 MB