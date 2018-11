寫網站的人很習慣使用標籤來替文章分類,甚至 SEO 都越來越著重標籤的分數,而電腦中的檔案管理幾乎沒標籤的概念,大家都習慣使用目錄來做檔案管理,只是這樣就比較難跨資料夾來管理檔案。Confidential 這款工具最主要的功能就是替電腦中的檔案下標籤,我覺得還真的頗有意思的,或許會給檔案管理帶來不同的新氣象,Confidential 這款工具有免費版,不過使用上多少有限制,這次限時免費的是最高等級的 Corporate 版本,一年份的授權就要 96 歐元,我覺得有跟到有賺到,想使用標籤管理檔案的朋友們,跟上吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CONFIDENTIAL NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的 Corporate 版序號。安裝版可以到文末下載。△ 軟體啟動時可以先選擇自己習慣的語言。△ 真正開始使用時會先建立一個資料庫在本機,透過資料庫來管理所有的標籤,請先點選執行來建立,等建立完成之後才能真正開始使用。△ 開啟軟體之後從幫助 > 輸入註冊碼。△ 將剛剛所取得的序號填入,點選激活,也就是啟動的意思。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ 接著不管在資料夾或是檔案右鍵就可以看到標籤選項,預設的標籤都是英文的,可以自己再改成中文的,初次建立各種慣用標籤可能會花一段時間,需要有點耐心慢慢的建立,若是整個標籤的管理機制建立完成,我想也很難擺脫標籤式的檔案管理囉!安裝版:檔案大小:70.9 MB