檔案總管每次使用電腦必用，簡單來說就是文件管理工具，不過大家有用過進階版的檔案總管嗎？Allen Explorer 有類似 Chrome 的介面設計，外觀簡潔美觀，功能上支援多標籤頁、我的最愛、雙窗口、檔案比對等等功能，可對檔案項目進行置頂、標記顏色、新增備註等操作，更結合了多款常用軟體的操作，包含有 Bandizip、Notepad++、Honeyview、QuickLook、Everything、AnyTXT Searcher 與 SageThumbs，最強化了檔案總管的功能，若是你對檔案總管的使用的需求高，不妨使用這款 Allen Explorer 更強大的檔案總管工具。

一、介面美觀

Allen Explorer 採取類 Chrome 介面設計，重構了主要介面圖示（Fluent 風格），支援行高、圖示大小、字號、字型等介面元素設定，支援多種主題和顏色。





二、多標籤頁

Allen Explorer 擁有頂部標籤頁，支援對標籤頁總覽、複製、條件關閉等操作；並可直接將檔案拖曳到標籤頁完成移動或複製操作，有效避免了 Windows 工作列的混亂。





三、雙窗口

Allen Explorer 支援左右、上下兩種雙窗口模式，方便檔案的比對和整理操作。





四、我的最愛

Allen Explorer 擁有強大的收藏功能，可以將資料夾、檔案、軟體等直接拖曳到收藏欄進行收藏；並支援無限層級收納，極大簡化常用檔案打開步驟。

五、操作最佳化

Allen Explorer 全面最佳化操作體驗，包括：置頂檔案項目，用不同顏色標記檔案項目，給檔案項目新增備註，連按兩下空白處返回上一層級，自動“名稱”寬度，無限撤銷/重做，呼叫系統右鍵選單，訂製右鍵選單等；並可通過尋找或篩選功能，快速定位目標檔案。

六、快速啟動

Allen Explorer 擁有快速啟動功能，直達 Windows 特殊目錄以及磁碟根目錄。

七、目錄樹

Allen Explorer 擁有【自動路徑追蹤】、【智能摺疊】等目錄樹操作輔助功能。

八、檔案查看模式

Allen Explorer 支援列表、縮圖等多種查看模式；並可通過點選空格鍵直接預覽圖片/視訊檔案或資料夾的內容。







九、軟體整合

Allen Explorer 無縫整合了【壓縮/解壓軟體 Bandizip】、【文字編輯軟體 Notepad++】、【圖片查看軟體 Honeyview】、【檔案名稱搜尋軟體 Everything】及【檔案內容搜尋軟體 AnyTXT Searcher】，使用者體驗全面超越 Windows 自帶軟體或國產同類型軟體。可以選擇不啟用，而使用自行安裝的同類型軟體。

十、強大的設定

Allen Explorer 支援對軟體各處細節進行設定。

十一、附加功能

Allen Explorer 原生支援【比對檔案差異】、【計算檔案 Hash 值】、【粉碎檔案】、【清理重複檔案】及【清理空資料夾】等附加功能。





十二、窗口助手 & 剪貼簿助手

Allen Explorer 原生支援一鍵【窗口尺寸調整】與【窗口置頂】功能，並極大的強化了 Windows 原生的【文字剪貼簿】與【圖片貼上板】功能。





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安裝版：

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