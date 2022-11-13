Allen Explorer 能取代檔案總管的文件管理工具

檔案總管每次使用電腦必用，簡單來說就是文件管理工具，不過大家有用過進階版的檔案總管嗎？Allen Explorer 有類似 Chrome 的介面設計，外觀簡潔美觀，功能上支援多標籤頁、我的最愛、雙窗口、檔案比對等等功能，可對檔案項目進行置頂、標記顏色、新增備註等操作，更結合了多款常用軟體的操作，包含有 Bandizip、Notepad++、Honeyview、QuickLook、Everything、AnyTXT Searcher 與 SageThumbs，最強化了檔案總管的功能，若是你對檔案總管的使用的需求高，不妨使用這款 Allen Explorer 更強大的檔案總管工具。

一、介面美觀

Allen Explorer 採取類 Chrome 介面設計，重構了主要介面圖示（Fluent 風格），支援行高、圖示大小、字號、字型等介面元素設定，支援多種主題和顏色。

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二、多標籤頁

Allen Explorer 擁有頂部標籤頁，支援對標籤頁總覽、複製、條件關閉等操作；並可直接將檔案拖曳到標籤頁完成移動或複製操作，有效避免了 Windows 工作列的混亂。

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三、雙窗口

Allen Explorer 支援左右、上下兩種雙窗口模式，方便檔案的比對和整理操作。

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四、我的最愛

Allen Explorer 擁有強大的收藏功能，可以將資料夾、檔案、軟體等直接拖曳到收藏欄進行收藏；並支援無限層級收納，極大簡化常用檔案打開步驟。

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五、操作最佳化

Allen Explorer 全面最佳化操作體驗，包括：置頂檔案項目，用不同顏色標記檔案項目，給檔案項目新增備註，連按兩下空白處返回上一層級，自動“名稱”寬度，無限撤銷/重做，呼叫系統右鍵選單，訂製右鍵選單等；並可通過尋找或篩選功能，快速定位目標檔案。

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六、快速啟動

Allen Explorer 擁有快速啟動功能，直達 Windows 特殊目錄以及磁碟根目錄。

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七、目錄樹

Allen Explorer 擁有【自動路徑追蹤】、【智能摺疊】等目錄樹操作輔助功能。

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八、檔案查看模式

Allen Explorer 支援列表、縮圖等多種查看模式；並可通過點選空格鍵直接預覽圖片/視訊檔案或資料夾的內容。

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九、軟體整合

Allen Explorer 無縫整合了【壓縮/解壓軟體 Bandizip】、【文字編輯軟體 Notepad++】、【圖片查看軟體 Honeyview】、【檔案名稱搜尋軟體 Everything】及【檔案內容搜尋軟體 AnyTXT Searcher】，使用者體驗全面超越 Windows 自帶軟體或國產同類型軟體。可以選擇不啟用，而使用自行安裝的同類型軟體。

Allen Explorer 能取代檔案總管的文件管理工具

十、強大的設定

Allen Explorer 支援對軟體各處細節進行設定。

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十一、附加功能

Allen Explorer 原生支援【比對檔案差異】、【計算檔案 Hash 值】、【粉碎檔案】、【清理重複檔案】及【清理空資料夾】等附加功能。

Allen Explorer 能取代檔案總管的文件管理工具
Allen Explorer 能取代檔案總管的文件管理工具

十二、窗口助手 & 剪貼簿助手

Allen Explorer 原生支援一鍵【窗口尺寸調整】與【窗口置頂】功能，並極大的強化了 Windows 原生的【文字剪貼簿】與【圖片貼上板】功能。

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https://www.allenxiang.com/

安裝版：
Allen Explorer 4.62.exe（GOOGLE下載）
Allen Explorer 4.62.exe（1DRV下載）
Allen Explorer 4.62.exe（MEDIAFIRE下載）
Allen Explorer 4.62.exe（RAPIDGATOR下載）
Allen Explorer 4.62.exe（MEGA下載）
檔案大小：32.58 MB

免安裝版：
Allen Explorer 4.62.7z（GOOGLE下載）
Allen Explorer 4.62.7z（1DRV下載）
Allen Explorer 4.62.7z（MEDIAFIRE下載）
Allen Explorer 4.62.7z（RAPIDGATOR下載）
Allen Explorer 4.62.7z（MEGA下載）
檔案大小：10.34 MB

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