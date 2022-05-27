Android 手機管理工具

iPhone 有專用的管理工具，Android 也有嗎？最近小編發現 MobiKin Assistant for Android 管理工具，它是一款能夠將 Android 資料與電腦同步的 APP，幫助我們透過電腦管理 Android 手機上的所有資料，例如：同步所有的安卓文件，像是簡訊、影片、音樂、照片、聯絡人和 APP，目前這款安卓管理工具正在限時免費中，原價要 49.95 美元，現在收下就能免費用，非常推薦 Android 使用者先領起來喔。

Android 手機管理工具

文末小編準備好載點啦，下載並安裝後，點擊視窗上方的鑰匙圖示來輸入這次的啟用序號。

安卓管理工具

這邊可以順便看到免費版與完整版的功能差異，點擊左下方的「註冊」來啟用序號。

安卓管理工具

此次的註冊資訊為：
Email：[email protected]
序號：D500D6DFF385A2E0C2E0229223C8F9088D10C95239B57772C67AC02B

輸入完必後點下面「註冊」即可，這次的授權是 1 年的，價值 49.95 美金。

Android 備份軟體

點擊之後，就可以看到註冊成功的訊息囉。

安卓備份軟體

最後跟大家快速整理一下 MobiKin Assistant for Android 的重點功能，連結就放在下方啦，大家趕快去下載起來吧。

  • 一鍵備份和復原
  • 不受限制地管理 Android 手機檔案
  • 電腦、Android 手機雙向資料傳輸

https://www.mobikin.com/assistant-for-android/

下載：
MobiKin Assistant for Android

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