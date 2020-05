iPhone 裡的照片和音樂如何整理?透過 iPhone 的手機螢幕整理感到很難受嗎?其實 iOS、iPhone 與 iPad 的電腦管理工具很多,不知道大家是否已經有上手的一款呢?這次要跟大家分享的是 Apeaksoft MobieTrans,其實他與一般 iOS 管理工具差不多,能夠管理手機裡的照片、音樂、影片、聯絡人與訊息等等,內建有鈴聲製作器,還有 HEIC 的圖片轉換工具,介面是繁體中文的,限時免費版本也沒有任何廣告,該下手的就要把握這次機會喔!

△ 進入活動頁面之後,輸入自己的名稱與信箱,勾選 Agree with of Privacy Policy 之後點選 Get Now 就可以獲得活動序號。

△ 去信箱收信應該就可以收到序號囉!!!免安裝版可以到文末下載,替大家準備好囉!

△ 開啟軟體後可以看到試用版的使用限制,很多檔案的存取是有限制次數的,既然我們都取得序號了,當然要點選註冊囉!

△ 用戶名稱不用輸入自己的信箱沒有關係,序號有輸入對就好了,之後點選激活。

△ 進入軟體主頁之後,當然也要要連接上你的 iPhone 或是 iPad,可以知道手機版本與 iOS 版本容量等等。

△ 可以管理照片,勾選照片可以依照日期來匯出,整理照片真的很方便。

△ 管理音樂建立自己的歌單,透過軟體直覺很多。

△ 還能整理電影、個人影集、Podcasts、iTunes U、電視節目與音樂影片。還可以管理聯絡人與訊息。

△ 附加的工具有鈴聲製作器,若是要自己製作鈴聲就會很方便唷!還有 HEIC 的轉換器,現在新的 iOS 預設照片會儲存成 HEIC 的格式,不過大多電腦是無法直接讀取的,透過轉換器轉成 JPG 的格式,大家也會比較好收藏唷!

https://www.apeaksoft.com/mobietrans/

免安裝版:

檔案大小:76.45 MB