MakeAppIcon 製作各種大小尺寸的 APP 圖示，iOS、Android 開發者必備工具

2018-01-06 10:43:23 9M87
Android APP尺寸 自動調整 一鍵製作

MakeAppIcon 可以幫助 APP 開發者快速產生 iOS、Android 的圖示，一個 icon 會需要很多不同的尺寸大小，以 iOS 為例，iPhone 設定畫面需要一個縮圖，Spotlight 搜尋欄位也需要一個， 桌面 icon 尺寸是最大的，除此之外還有 iPad 的，光設定這些尺寸，就浪費開發者不少時間，使用 MakeAppIcon 只要上傳原始 LOGO，上面的尺寸通通一次打包給你，一勞永逸省去不少時間啊！

MakeAppIcon：http://makeappicon.com/

Make App Icon APP圖示尺寸 自動完成
△ MakeAppIcon 的特色是那台烤麵包機，把 LOGO 拖到那台烤麵包機就完成啦！

LOGO 烤麵包機 Make App Icon APP圖示尺寸 尺寸調整

△ LOGO 拖進去後會看到正在被烤麵包機「處理中」

iOS APP尺寸 自動調整 一鍵製作
Android APP尺寸 自動調整 一鍵製作

△ 上傳一次，iOS 與 Android 的 APP 圖示通通完成！

MakeAppIcon：http://makeappicon.com/


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