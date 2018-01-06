MakeAppIcon 可以幫助 APP 開發者快速產生 iOS、Android 的圖示，一個 icon 會需要很多不同的尺寸大小，以 iOS 為例，iPhone 設定畫面需要一個縮圖，Spotlight 搜尋欄位也需要一個， 桌面 icon 尺寸是最大的，除此之外還有 iPad 的，光設定這些尺寸，就浪費開發者不少時間，使用 MakeAppIcon 只要上傳原始 LOGO，上面的尺寸通通一次打包給你，一勞永逸省去不少時間啊！
MakeAppIcon：http://makeappicon.com/
△ LOGO 拖進去後會看到正在被烤麵包機「處理中」
△ 上傳一次，iOS 與 Android 的 APP 圖示通通完成！
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