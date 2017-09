Mp3juices 是三合一多功能下載 MP3 音樂的網站,像是結婚場合、慶生、派對需要用的特殊歌曲可線上直接搜尋後下載使用,也可以複製 YouTube 網址後透過 Mp3juices 來下載 MP3 音樂 ,有手機鈴聲需要剪輯的話,站上也有 MP3 Cutter 的功能,操作的方式和介面都很簡單就隨艾倫一起來看看吧!▽ 只要在搜尋列輸入找歌曲的關鍵字或是貼上 YouTube的網址就可以,或是線上直接搜尋特殊用MP3歌曲,像是結婚、慶生、派對、手機鈴聲、舞曲..等特殊歌曲都可直接搜尋。

▽ 這是艾倫使用 結婚歌曲 2017 搜尋的結果,婚宴現場會播放成長影片、婚紗影片都需要應景歌曲來當背景音樂,這樣搜尋就能快速找到適合的歌曲,使用 Movie Maker放入照片搭配背景音樂成長影片就可以完成囉!按下 Play 可以先預覽影片聽音樂。▽ 先聽聽這首歌曲適不適合我們使用,如果適合

不要

直接按 Download MP3 或 Download Video 因為這是廣告,不論你反覆按幾次都沒辦法成功下載喔!▽ 確定要下載時按下 Play旁邊的 Download的按鈕。▽ 要出現下圖這樣才是正確的下載方式,不然一直都在按廣告。▽ 已經有指定的 YouTube音樂要下載的話,複製 YouTube的網址後貼上,就能直接 Download 了。▽ MP3 Cutter 是可剪輯手機鈴聲的功能,Select mp3 將我們要剪輯鈴聲的音樂先上船,remove silence from mp3 從 MP3音樂中刪除靜音的功能,change length of mp3 改變MP3音樂的長度,要剪輯手機鈴聲就選擇 change length of mp3,接著輸入我們需要留下的 Start time 和 end time,最後按下 upload & cut mp3,就可以將剪輯好的MP3手機鈴聲下載回來。Mp3juices 真是多功能的 MP3音樂網站,可搜尋特殊音樂、下載 YouTube音樂,還可以剪輯手機鈴聲,真的是太方便了。Mp3juices 網址: http://www.mp3juices.cc/