Mp3juices 線上搜尋特殊用 MP3 歌曲，可下載 YouTube 音樂與剪輯手機鈴聲

2017-08-26 01:21:50 艾倫
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Mp3juices 是三合一多功能下載 MP3 音樂的網站，像是結婚場合、慶生、派對需要用的特殊歌曲可線上直接搜尋後下載使用，也可以複製 YouTube 網址後透過 Mp3juices 來下載 MP3 音樂，有手機鈴聲需要剪輯的話，站上也有 MP3 Cutter 的功能，操作的方式和介面都很簡單就隨艾倫一起來看看吧！

Mp3juices 網址：http://www.mp3juices.cc/

▽ 只要在搜尋列輸入找歌曲的關鍵字或是貼上 YouTube的網址就可以，或是線上直接搜尋特殊用MP3歌曲，像是結婚、慶生、派對、手機鈴聲、舞曲..等特殊歌曲都可直接搜尋。
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▽ 這是艾倫使用 結婚歌曲 2017 搜尋的結果，婚宴現場會播放成長影片、婚紗影片都需要應景歌曲來當背景音樂，這樣搜尋就能快速找到適合的歌曲，使用 Movie Maker放入照片搭配背景音樂成長影片就可以完成囉！

按下 Play 可以先預覽影片聽音樂。

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▽ 先聽聽這首歌曲適不適合我們使用，如果適合不要直接按 Download MP3 或 Download Video 因為這是廣告，不論你反覆按幾次都沒辦法成功下載喔！

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▽ 確定要下載時按下 Play旁邊的 Download的按鈕。

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▽ 要出現下圖這樣才是正確的下載方式，不然一直都在按廣告。

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▽ 已經有指定的 YouTube音樂要下載的話，複製 YouTube的網址後貼上，就能直接 Download 了。

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▽ MP3 Cutter 是可剪輯手機鈴聲的功能，Select mp3 將我們要剪輯鈴聲的音樂先上船，remove silence from mp3 從 MP3音樂中刪除靜音的功能，change length of mp3 改變MP3音樂的長度，要剪輯手機鈴聲就選擇 change length of mp3，接著輸入我們需要留下的 Start time 和 end time，最後按下 upload & cut mp3，就可以將剪輯好的MP3手機鈴聲下載回來。

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Mp3juices 真是多功能的 MP3音樂網站，可搜尋特殊音樂、下載 YouTube音樂，還可以剪輯手機鈴聲，真的是太方便了。

Mp3juices 網址：http://www.mp3juices.cc/
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