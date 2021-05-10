柚子音樂 APK 下載

有能免費聽音樂，又能顯示動態歌詞的 App 嗎？免費聽音樂的 App 很多，不過有動態歌詞的就難找了，最近小編發現「柚子音樂」聽音樂 App，幾乎滿足了所有聽歌的需求，包含加入收藏清單、下載音樂離線收聽、睡眠鬧鐘、背景播放音樂、顯示歌詞等...很久沒有聽聽音樂了嗎？將這款柚子音樂 App 收下開始聽歌吧。免費聽音樂透過能「背景播放」YouTube 的 App 也是熱門選項之一，你可以試試我們之前分享過的 Himusic 免費聽音樂 YouTube 背景播放 App

柚子音樂

目前柚子音樂 App 僅能透過 APK 的方式安裝，文章後方提供載點給各位，安裝之後進入主畫面就可以看到許多歌曲、分類啦，像是推薦、最新、熱門、排行榜等分類可以透過最上方的頁籤來切換。

柚子音樂

柚子音樂也支援歌曲搜尋，歌曲庫相當齊全，流行歌曲幾乎通通都有，找到歌曲後進入播放介面，播放就可以在畫面中看到動態歌詞囉。

柚子音樂

在搜尋結果頁的右方，點選更多選單，就可以看到下載按鈕，下載後就能夠離線播放歌曲囉。

柚子音樂

另外，針對音質的部分，也能夠在設定處切換，支援 128k、192k、320k 及無損音質，若是習慣睡覺聽音樂的朋友，它也有內建睡眠倒數計時，當倒數完畢後就會自動通知播放唷。整體來說算是功能非常完整的聽音樂 App，連結準備在下方，有需要的朋友請自行下載啦。

下載：
柚子音樂 1.3.1.apk（GOOGLE下載）
柚子音樂 1.3.1.apk（1DRV下載）
柚子音樂 1.3.1.apk（MEDIAFIRE下載）
柚子音樂 1.3.1.apk（RAPIDGATOR下載）
柚子音樂 1.3.1.apk（MEGA下載）
檔案大小：15.58 MB

柚子音樂 APK 下載，聽音樂 App 又一款，支援動態歌詞顯示 / 下載音樂 / 背景播放 / 睡眠倒數 相關文章

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