想用 iPhone 聽 YouTube 音樂，但一往上滑音樂就跟著停止嗎？今天小編要來跟大家分享如何用 LINE 實現背景播放 YouTube 的方法，完全不需要安裝其它音樂類型 App，只需要幾個簡單的小步驟，就能夠實現 YouTube 背景播放，喜歡聽音樂的朋友，趕快跟著小編把這招學起來吧！Android 使用者可以參考：YouTube Vanced 14.06.54 APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

喔對了，小編用一樣的方法實測過 Android 手機，目前只有 iPhone 有效，所以此方法僅限於 iPhone 使用。首先開啟 YouTube，找到你想聽的音樂，按下分享鍵後找到「LINE」，選擇用 LINE 來開啟。

接著選擇要分享影片給誰，這裡小編建議事先建好一人群組，把影片分享給自己，接著在聊天視窗中，按下「播放」影片，此時就可以由下往上滑跳出 App。跳出 App 的那一刻，音樂會被暫停，但是別急請繼續往下看。

接著請把螢幕下滑把控制中心叫出來，點擊右上方的音樂播放按鈕，這時候音樂就會繼續播放囉！

實測將螢幕按掉，音樂不會被暫停，還能夠繼續播放沒問題～不過單曲播放完之後，音樂就會停止，所以建議可以播放將所有歌曲放在同一部影片中的音樂，這樣就可以達成連續播放音樂的效果囉。