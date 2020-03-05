iPhone 關螢幕聽 YouTube

想用 iPhone 聽 YouTube 音樂，但一往上滑音樂就跟著停止嗎？今天小編要來跟大家分享如何用 LINE 實現背景播放 YouTube 的方法，完全不需要安裝其它音樂類型 App，只需要幾個簡單的小步驟，就能夠實現 YouTube 背景播放，喜歡聽音樂的朋友，趕快跟著小編把這招學起來吧！Android 使用者可以參考：YouTube Vanced 14.06.54 APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

iPhone 關螢幕聽 YouTube

喔對了，小編用一樣的方法實測過 Android 手機，目前只有 iPhone 有效，所以此方法僅限於 iPhone 使用。首先開啟 YouTube，找到你想聽的音樂，按下分享鍵後找到「LINE」，選擇用 LINE 來開啟。

iPhone YouTube 背景播放

接著選擇要分享影片給誰，這裡小編建議事先建好一人群組，把影片分享給自己，接著在聊天視窗中，按下「播放」影片，此時就可以由下往上滑跳出 App。跳出 App 的那一刻，音樂會被暫停，但是別急請繼續往下看。

iPhone 聽 YouTube

接著請把螢幕下滑把控制中心叫出來，點擊右上方的音樂播放按鈕，這時候音樂就會繼續播放囉！

iPhone 背景聽 YouTube 音樂

實測將螢幕按掉，音樂不會被暫停，還能夠繼續播放沒問題～不過單曲播放完之後，音樂就會停止，所以建議可以播放將所有歌曲放在同一部影片中的音樂，這樣就可以達成連續播放音樂的效果囉。

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