【限時免費】Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具，價值 49.95 美金快點領取

2017-12-30 09:52:30 哇哇
Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具 限時免費

檔案救援工具是大家難免都會用到的軟體，總是會有誤刪檔案的時候，大家為了要努力回復消失的檔案，就軟體就會一套接著一套試試看，那麼也試試看這款價值 49.95 美金的 Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具，如今正在限時免費當中，這應該是我目前接觸檔案救援工具當中介面最舒服的一款，具備有基本的檔案救援功能外，也具備有已經格式化的硬碟救援，深度檔案掃描的原始恢復，已經已經刪除硬碟磁區的分區恢復，在功能算是頗不錯的，只是軟體名聲大家比較陌生，趁此限時免費的機會好好認識一下吧！

軟體特色：
  • 可以恢復超過 550 種的檔案格式
  • 救援任何刪除或是已經格式化的儲存設備，包含硬碟或是外接裝置
  • 四種不同救援功能，包含有刪除恢復、格式化恢復、原始恢復與分區恢復
  • 掃描後支援多種檔案格式的預覽，包含有常見圖片、文書格式、PDF 與壓縮檔案
  • 唯獨模式讓你在使用工具實避免有其他檔案寫入，確保資料可靠性

限時免費：http://www.videoconverterfactory.com/christmas/indextwhk.html?tw

Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具 限時免費
△ 從活動頁面中找到 Coolmuster Data Recovery 限免 後點選下方「獲取限免版」，之後會下載一個壓縮檔，裡面有一個 Word 文件，打開就可以看到軟體下載點與活動序號，限時免費版本不支援版本更新，必須在 2018/01/05 前啟用。

Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具 限時免費

△ 標準軟體安裝程序，沒有軟體陷阱，安裝版與免安裝版可以在文末下載。

Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具 限時免費

△ 開啟 Coolmuster Data Recovery 軟體後的介面還頗好看的，很清爽的感覺，接著點選右上角的註冊。

Coolmuster Data Recovery 檔案救援工具 限時免費

△ 輸入剛剛所取得的軟體註冊資訊，應該就能正確的註冊 Coolmuster Data Recovery 這款檔案救援工具囉！！！

使用介紹我就跳過囉！因為基本上還算頗簡單的，不過似乎不支援 SSD 硬碟唷！！！大家可以自己試試看^^。

https://www.coolmuster.com/data-recovery.html

安裝版：
cool-data-recovery.exe（官方下載）
cool-data-recovery.exe（MediaFire下載）
cool-data-recovery.exe（Rapidgator下載）
cool-data-recovery.exe（ZippyShare下載）
cool-data-recovery.exe（YunFile下載）
檔案大小：9.38 MB

免安裝版：
Coolmuster Data Recovery 2.1.12.7z（MediaFire下載）
Coolmuster Data Recovery 2.1.12.7z（Rapidgator下載）
Coolmuster Data Recovery 2.1.12.7z（ZippyShare下載）
Coolmuster Data Recovery 2.1.12.7z（YunFile下載）
Coolmuster Data Recovery 2.1.12.7z（本站下載）
檔案大小：6.49 MB

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