Windows 上的救援工具很多,免費的很多、付費的很多、付費卻不怎樣的也不少,這次限時免費的 Tenorshare Any Data Recovery Pro 一開始原本不想介紹,不過細看介紹發現支援 FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、HFS、HFS+、EXT2、EXT3 與 EXT4 檔案格式,ext2、ext3 與 ext4 是 Linux 常用的檔案格式,若是有救援需求的比較麻煩,雖然說 Linux 上還是有救援工具可以使用,不過若都是指令模式之下就比較麻煩,這時不妨就將硬碟拆到 Windows 電腦上來救援,能支援救援 ext2、ext3 與 ext4 的 Windows 救援工具並不多,工程師們勢必先得把這套留在電腦中唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ANY DATA RECOVERY PRO NOW 繼續。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號,或是直接到文末下載免安裝版。△ 開啟軟體後從選單中找到 Register 進行註冊動作。△ 輸入電子郵與剛剛所取得的序號,點選 Register 進行註冊。若是失敗的話過一會在試試看。△ 註冊成功應該能看到以上畫面。△ Tenorshare Any Data Recovery Pro 的使用與一般救援軟體差不多,能依照不同檔案類型進行掃描與救援,先勾選要救援的檔案類型後 Next 繼續。△ 接著選擇要救援的硬碟,因為 Tenorshare Any Data Recovery Pro 支援 Windows 無法讀取的 ext2、ext3 與 ext4 格式,所以是直接選取哪一顆硬碟,並非常見的 C 槽或是 D 槽,因此在使用上大家得對應一下硬碟的大小與容量。△ 掃描會花些時間,深度掃描會等更久,這時就請大家保有耐心吧!掃描結果可以依照路徑、檔案類型與時間三種模式來瀏覽,瀏覽時還有三種不同的呈現方式,包含有列表、縮圖、綜合模式,其實這些都與一般救援軟體差不多^^。掃描的結果也支援導出成紀錄檔,方便下次直接使用,就不用再一次等待漫長的掃瞄時間。△ 圖片具備有預覽功能,這的確是不能缺少的功能唷!Tenorshare Any Data Recovery Pro 的免費版本為 Free Any Data Recovery,免費版在功能上不支援 ext2、ext3 與 ext4 的檔案格式,也不支援技術支援,在功能上是相同的,不過只能救援 500MB 的檔案,其實也頗慷慨的,若沒有救援 Linux 的需求,也沒要救援大檔案的話,免費版其實也很夠用囉!Pro 免安裝版:檔案大小:3.47 MBPro 安裝版:檔案大小:4.31 MBFree 免安裝版:(官方已經消失的免費版)檔案大小:1.32 MBFree 安裝版:(官方已經消失的免費版)檔案大小:2.66 MB