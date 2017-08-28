【限時免費】Tenorshare Any Data Recovery Pro 6.3.0.0 支援 ext2/ext3/ext4 的檔案救援工具

2017-08-28 22:43:14 哇哇
Tenorshare Any Data Recovery Pro License

Windows 上的救援工具很多，免費的很多、付費的很多、付費卻不怎樣的也不少，這次限時免費的 Tenorshare Any Data Recovery Pro 一開始原本不想介紹，不過細看介紹發現支援 FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、HFS、HFS+、EXT2、EXT3 與 EXT4 檔案格式，ext2、ext3 與 ext4 是 Linux 常用的檔案格式，若是有救援需求的比較麻煩，雖然說 Linux 上還是有救援工具可以使用，不過若都是指令模式之下就比較麻煩，這時不妨就將硬碟拆到 Windows 電腦上來救援，能支援救援 ext2、ext3 與 ext4 的 Windows 救援工具並不多，工程師們勢必先得把這套留在電腦中唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/tenorshare-any-data-recovery-pro-giveaway-coupon-sale

Tenorshare Any Data Recovery Pro License
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ANY DATA RECOVERY PRO NOW 繼續。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號，或是直接到文末下載免安裝版。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 開啟軟體後從選單中找到 Register 進行註冊動作。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 輸入電子郵與剛剛所取得的序號，點選 Register 進行註冊。若是失敗的話過一會在試試看。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 註冊成功應該能看到以上畫面。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ Tenorshare Any Data Recovery Pro 的使用與一般救援軟體差不多，能依照不同檔案類型進行掃描與救援，先勾選要救援的檔案類型後 Next 繼續。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 接著選擇要救援的硬碟，因為 Tenorshare Any Data Recovery Pro 支援 Windows 無法讀取的 ext2、ext3 與 ext4 格式，所以是直接選取哪一顆硬碟，並非常見的 C 槽或是 D 槽，因此在使用上大家得對應一下硬碟的大小與容量。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 掃描會花些時間，深度掃描會等更久，這時就請大家保有耐心吧！掃描結果可以依照路徑、檔案類型與時間三種模式來瀏覽，瀏覽時還有三種不同的呈現方式，包含有列表、縮圖、綜合模式，其實這些都與一般救援軟體差不多^^。掃描的結果也支援導出成紀錄檔，方便下次直接使用，就不用再一次等待漫長的掃瞄時間。

Tenorshare Any Data Recovery Pro License

△ 圖片具備有預覽功能，這的確是不能缺少的功能唷！

Tenorshare Any Data Recovery Pro 的免費版本為 Free Any Data Recovery，免費版在功能上不支援 ext2、ext3 與 ext4 的檔案格式，也不支援技術支援，在功能上是相同的，不過只能救援 500MB 的檔案，其實也頗慷慨的，若沒有救援 Linux 的需求，也沒要救援大檔案的話，免費版其實也很夠用囉！

Pro 免安裝版：
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.7z（MediaFire下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.7z（Rapidgator下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.7z（ZippyShare下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.7z（YunFile下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.7z（本站下載）
檔案大小：3.47 MB

Pro 安裝版：
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.exe（MediaFire下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.exe（Rapidgator下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.exe（ZippyShare下載）
Any Data Recovery Pro 6.3.0.0.exe（YunFile下載）
檔案大小：4.31 MB

Free 免安裝版：（官方已經消失的免費版）
Free Any Data Recovery 5.0.0.1.7z（MediaFire下載）
Free Any Data Recovery 5.0.0.1.7z（Rapidgator下載）
Free Any Data Recovery 5.0.0.1.7z（ZippyShare下載）
Free Any Data Recovery 5.0.0.1.7z（本站下載）
檔案大小：1.32 MB

Free 安裝版：（官方已經消失的免費版）
Free Any Data Recovery.exe（MediaFire下載）
Free Any Data Recovery.exe（Rapidgator下載）
Free Any Data Recovery.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：2.66 MB

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