去背有毛髮的區域,線上去背工具去背的太粗糙?最近小編發現 CutOut 8 專業級去背工具,是 Photoshop 認證的外掛工具,搭配自家專業的演算法,可以精準移除毛髮邊緣的背景。甚至圖片中是有破壞性的污點、路人等,透過智能橡皮擦就可以很輕易去除干擾圖片的元素,例如:汽車、路人、廣告、招牌等。這款工具原價要 89 美金,換算台幣約 2700 元,現在取得可以終身免費用,不收下超可惜的!

限時免費活動頁面:https://reg.franzis.de/reg/COW-22260000/0/0/502/2.0/0/en/

首先進入限時免費頁面,輸入 Email 並勾選下方協議、我不是機器人按鈕即可送出。

送出後,回到 Email 收信,點擊 Click Here To Activate Your Product 來認證 Email。

認證 Email 後,再回到收件夾,就可以看到 CutOut 8 的 User ID 及此次的活動序號已經寄來啦,此次的序號是終身版的,現在收下可以永久免費用,價值約台幣 2700 元。

接著到文章後方下載 CutOut 8 之後,安裝前就可以輸入序號啟用資訊,輸入 User ID+序號就可以啟用囉!

啟用完畢後就可以開始感受 CutOut 8 去背的強大之處啦,各位可以觀看上方去背教學影片,只需要大概把要去背的範圍選取起來,不到幾秒鐘的時間就去背完成囉,趁限時免費趕快收藏起來吧,現賺台幣 2700 元!

https://www.projects-software.com/more-products/cutout

下載:

CutOut 8