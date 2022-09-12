CutOut 8

去背有毛髮的區域，線上去背工具去背的太粗糙？最近小編發現 CutOut 8 專業級去背工具，是 Photoshop 認證的外掛工具，搭配自家專業的演算法，可以精準移除毛髮邊緣的背景。甚至圖片中是有破壞性的污點、路人等，透過智能橡皮擦就可以很輕易去除干擾圖片的元素，例如：汽車、路人、廣告、招牌等。這款工具原價要 89 美金，換算台幣約 2700 元，現在取得可以終身免費用，不收下超可惜的！

限時免費活動頁面：https://reg.franzis.de/reg/COW-22260000/0/0/502/2.0/0/en/

移除照片背景

首先進入限時免費頁面，輸入 Email 並勾選下方協議、我不是機器人按鈕即可送出。

照片移除路人

送出後，回到 Email 收信，點擊 Click Here To Activate Your Product 來認證 Email。

照片去背APP

認證 Email 後，再回到收件夾，就可以看到 CutOut 8 的 User ID 及此次的活動序號已經寄來啦，此次的序號是終身版的，現在收下可以永久免費用，價值約台幣 2700 元。

Photoshop 外掛

接著到文章後方下載 CutOut 8 之後，安裝前就可以輸入序號啟用資訊，輸入 User ID＋序號就可以啟用囉！

啟用完畢後就可以開始感受 CutOut 8 去背的強大之處啦，各位可以觀看上方去背教學影片，只需要大概把要去背的範圍選取起來，不到幾秒鐘的時間就去背完成囉，趁限時免費趕快收藏起來吧，現賺台幣 2700 元！

https://www.projects-software.com/more-products/cutout

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限時免費 CutOut 8 專業級照片去背軟體，原價 89 美元，現在取得終身免費用 相關文章

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