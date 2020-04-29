PacMan

你還記得經典遊戲《小精靈》嗎？《小精靈 世界冠軍賽紀念版2（PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2）》目前在 PS4、Steam、Xbox One 等平台開放限時免費下載，只要在 5/10 早上 10 點前取得，就可以終身免費玩，擔心待在家防疫太無聊的話，趕快前往取得吧。更多經典遊戲，你也可以參考：Flashpoint 超過 3.8 萬個 Flash 遊戲免費玩到飽

PacMan

在 Microsoft Store 就能夠免費取得 Xbox One 版本的《小精靈 世界冠軍賽紀念版 2》，不過上面並沒有寫到截止日期。

小精靈遊戲下載

有 Steam 平台的朋友，也可以在 Steam 上面取得，可以看到下方有 -100% 的折扣。截止日期到 5/10 上午 10 點止。

小精靈 世界冠軍賽紀念版 2

《小精靈 世界冠軍賽紀念版 2》 最大特色就在於它擁有精緻的 3D 畫面、視覺效果，與傳統的平面迷宮有相當大的差別。

PAC MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2

全新模式還包含得分攻擊、冒險模式等，冒險模式包含：快速逃跑的水果、壞壞大魔王、滑稽的重混版規則，添加遊戲的刺激性、可玩性，這些全新的玩法讓《小精靈》這款經典遊戲更好玩啦，大家趕快趁著限時免費下載回味一下吧。

下載：
《小精靈 世界冠軍賽紀念版 2》 ( Steam 下載 )
《小精靈 世界冠軍賽紀念版 2》 ( Microsoft Store 下載 )
《小精靈 世界冠軍賽紀念版 2》 ( Playstation Store 下載 )

限時免費 PAC-MAN 《小精靈 世界冠軍賽紀念版 2》 ，PS4 / Steam / Xbox 現在取得終身擁有 相關文章

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