刺客教條 編年史 三部曲 限時免費下載

你上次玩電腦遊戲是什麼時候呢？最近有個不錯的機會，Ubisfot 為了慶祝創立 35 週年，推出限時免費下載遊戲活動，在 11/12 下午 6 點前大家通通能免費下載 《刺客教條：編年史》三部曲。價組合包要 709 元，現在下載就能永久免費玩，喜歡完遊戲的朋友們別錯過這個取得遊戲的好機會囉。

刺客教條 編年史 三部曲 免費下載

《刺客教條 編年史》（英語：Assassin's Creed Chronicles，中國大陸譯作「刺客信條 編年史」）是一款由 Climax Studios 和育碧蒙特婁開發並由育碧以數碼下載形式發行在 PlayStation 4、Xbox One 和 Windows 上的橫向捲軸動作冒險遊戲。本作是《刺客教條》系列的外傳性作品，分為「中國」、「印度」和「俄國」三部分，遊戲中角色是系列相關非遊戲作品中曾出現的刺客。

進入刺客教條限時免費活動頁面，點擊下方的 Ubisoft Connect PC 按鈕取得遊戲。

限時免費頁面：《刺客教條 編年史》限時免費取得

Ubisoft 限時免費

接著登入自己的 Ubisoft 帳號，沒有的朋友可以用 FB、Xbox、Twitch 或 PS 帳號快速登入。

刺客教條：編年史

 登入後看到上圖就代表取得成功啦，《刺客教條：編年史》限時免費下載時間為 11/9~11/12 18:00 止。有看到的朋友，不管有沒有時間玩，先取得就對啦！

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