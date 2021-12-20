想知道 IG 最新的 2021 回顧限動特效怎麼用嗎？就讓小編來教你們吧！Instagram 在 2021 快要年末時，推出了 2021 年度回顧限時動態新功能，該功能會自動幫我們挑選幾張 2021 發布過的限時動態，好讓我們能快速回顧 2021 年的精采時刻，當然這功能也能讓我們自訂要新增或移除其中某幾則限時動態，最多可放 10 則限動並分享到限時動態上讓大家看，現在就讓我們往下看怎麼操作吧！想下載 IG 上的照片嗎？可參考這篇：StoriesIG 超方便的 IG 照片影片下載工具！

IG 2021 限時動態回顧特效怎麼用呢？

當你更新你的 IG App 後，打開就能在首頁看到一個大大的「觀看你 2021 年的回顧短片」訊息，直接點選「查看精彩重播」就能看到系統幫你挑選的 4 則限時動態。

點選「下一步」你就能看到 IG 推出的最新 2021 限時動態回顧特效，若你想新增或移除限時動態的話，點選下方的「＋」按鈕即可，最多可讓你選擇 10 則限時動態。

確認你要發佈的 2021 限時動態回顧短片沒問題後，便可點選「→」按鈕，然後點選「分享」就能將你的 2021 限時動態回顧分享到自己的 IG 限動讓朋友或粉絲看囉！

若你更新後 IG 一樣沒顯示 2021 回顧短片訊息怎麼辦？

當你更新後 IG 首頁沒有出現「觀看你 2021 年的回顧短片」訊息怎麼辦呢？你只要在線動上找到一個有使用這個 IG 回顧短片特效的限時動態，然後點選該限動上的「2021」圖案，並點選「查看精彩重播」就能開始製作自己的 2021 IG 限時動態回顧短片囉！想製作自己的 IG 2021 年度精采回顧短片的朋友，趕緊參考本篇教學並分享到 IG 限時動態讓朋友與紛絲看看吧！

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