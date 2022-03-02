KIWI 瀏覽器

在 2/28 以前 LINE Lite 一直是一個非常好用的「雙開 LINE」工具，不過最近官方於 2/28 將 LINE Lite 停止服務了，如此一來還能怎麼雙開 LINE？有第二支手機，怎麼登入同一個 LINE 帳號不會被登出呢？今天小編就要來與大家分享透過 KIWI 瀏覽器來暫時取代 LINE Lite 停止服務後雙開 LINE 的解決方式。

KIWI 瀏覽器

由於目前 KIWI 瀏覽器僅限於 Google Play 下載，用 iPhone 的朋友就比較抱歉啦，下載好瀏覽器並開啟後，點擊右上方 ... 功能選單，找到「擴充功能」選項。

LINE Lite 替代

然後點擊 +from store 來打開 Google 擴充程式商店，找到 LINE 選項。

LINE Lite 停止服務

接著將 LINE 擴充程式新增到瀏覽器中，就大功告成啦。

KIWI 瀏覽器

安裝完畢後，回到瀏覽器 ... 選單，滑到最下方就可以看到 LINE 啦，此時點開 LINE。

LINE 雙開

看到這個熟悉的畫面就可以登入囉。這個方法是透過 KIWI 瀏覽器能夠在手機使用 Chrome 擴充程式，透過這樣的方法就能夠在兩台手機登入同一個 LINE 訊息卻不會被刪除。不過此方法有訊息時沒辦法跳出通知、沒辦法打電話，只能用於單純的訊息收發。連結小編放在下方，提供給各位參考啦。

下載：
KIWI 瀏覽器（Google Play 下載）

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訪客留言

KIWI 瀏覽器雙開 LINE 不被登出，取代 LINE Lite 停止服務 參考資料

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2022/1/28 · → a123444556: 剛試13樓說的kiwi瀏覽器順利把line lite帳號登進去了 01/28 23:06 → a123444556 : 但原先lite的帳號在平常使用的手機上 現在跑到舊手機 01/28 23:08 → a123444556 : 上面 反正要用就是手機的kiwi跟PC上的電腦版 舊手機的 01/28 23:09
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2019/8/19 · LINE Lite 目前只有推出 Android 版本而且有國家區域的限制所以想實現同帳號不同手機雙開功能的朋友就變成要自行下載 APK 來安裝下載，不過透過 LINE Lite 的出現也可以看到 LINE 也意識到同帳號多開的需求，希望日後能有更完善的機制例如 Android 版與 iOS 版訊息可支援交叉備份還原的功能那就更棒了。
walker-a.com › archives › 5751 LINE Lite 輕量版版聊天App，讓兩支手機同時登入一個LINE帳號 - ...
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