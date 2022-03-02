在 2/28 以前 LINE Lite 一直是一個非常好用的「雙開 LINE」工具，不過最近官方於 2/28 將 LINE Lite 停止服務了，如此一來還能怎麼雙開 LINE？有第二支手機，怎麼登入同一個 LINE 帳號不會被登出呢？今天小編就要來與大家分享透過 KIWI 瀏覽器來暫時取代 LINE Lite 停止服務後雙開 LINE 的解決方式。

由於目前 KIWI 瀏覽器僅限於 Google Play 下載，用 iPhone 的朋友就比較抱歉啦，下載好瀏覽器並開啟後，點擊右上方 ... 功能選單，找到「擴充功能」選項。

然後點擊 +from store 來打開 Google 擴充程式商店，找到 LINE 選項。

接著將 LINE 擴充程式新增到瀏覽器中，就大功告成啦。

安裝完畢後，回到瀏覽器 ... 選單，滑到最下方就可以看到 LINE 啦，此時點開 LINE。

看到這個熟悉的畫面就可以登入囉。這個方法是透過 KIWI 瀏覽器能夠在手機使用 Chrome 擴充程式，透過這樣的方法就能夠在兩台手機登入同一個 LINE 訊息卻不會被刪除。不過此方法有訊息時沒辦法跳出通知、沒辦法打電話，只能用於單純的訊息收發。連結小編放在下方，提供給各位參考啦。

下載：

KIWI 瀏覽器（Google Play 下載）