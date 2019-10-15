現在大部分人手機裡面一定都有 LINE 這款通訊 App，日常、公事等大部分的事情，也都用 LINE 來聯繫，但是你知道有一些不可告人的聊天記錄或是通話記錄，就算是被隱藏起來，還是可以找到嗎？各位男朋友、女朋友、老公、老婆小心啦，今天要來分享如何查出 LINE 裡面藏得很深的聊天、通話紀錄，請大家小心服用。

1. 隱藏的聊天紀錄

△ 首先是找出被隱藏起來的聊天記錄，你知道聊天記錄是可以隱藏的嗎？在聊天頁面長按訊息選擇隱藏之後，就可以隱藏起來，相對的，可以隱藏，就可以被找出來，要如何找出來呢？打開 LINE 設定頁面，找到「聊天」選擇這下方的「隱藏的聊天室」。

這時候如果有一些不可告人的聊天訊息，或是你曾經隱藏過的聊天訊息，全部都會在這裡被看光光，要如何將這些訊息刪除呢？長按隱藏起來的聊天訊息，點擊刪除就可以啦。

2. 隱藏的通話紀錄

△ 接下來是查看通話紀錄，之前本站曾經分享過如何將 LINE TODAY 更改為通話紀錄，如果沒有看到這篇的朋友，趕快去複習一下，將 LINE TODAY 更改為通話記錄之後，所有的 LINE 通話紀錄就能夠通通看光光啦！

△ 通話人、通話日期、通話時間全部看光光，甚至連已經封鎖的聯絡人通話紀錄，都一覽無遺，既然可以查看，那要如何刪除呢？同樣找到通話記錄之後，長按就可以刪掉啦。學會聊天紀錄、通話紀錄查看之後，請大家小心使用。