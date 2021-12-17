你知道嗎？LINE 又推出新功能囉，這次推出 LINE 新功能共有 5 大項，分別是：聊天室內的複製功能、QRCode 登入裝置、虛擬人像優化、預覽貼圖及壽星功能，更新功能將於 LINE 11.21.0、11.22.0 版推出，如果打開 LINE 發現沒有以下的新功能，請將 LINE 更新至最新版本，此外最近 LINE 出現訊息延遲的問題，也一併修復了，趕快來看看有哪 5 個 LINE 全新功能吧。



1. 新增「選擇並複製」功能

這次更新將聊天室訊息長按選單中的「複製」與「選擇並複製」分開。當用戶想一鍵複製對話框所有文字，可選擇「複製」：若想要複製部分文字則點選「選擇並複製」。

2. 使用 QR cdoe 登入其他裝置時，需使用 LINE 掃碼功能

使用 LINE 電腦版或是平板登入 LINE 時，可以選擇使用手機掃描 QRcode 直接登入。需要注意的是，這版更新後，為了更加保障用戶們的個資安全，需要使用 LINE 的掃碼功能掃描才能登入成功唷！

3. 虛擬人像主頁功能新增與優化

這版更新中有許多針對虛擬人像的優化，更新後首次點入將會有新功能教學。除了主頁功能新增「儲存並分享」外，也可以選擇右下角的「放大模式」左右滑即可管理所有創建的虛擬人像，更多功能等您一起來體驗發掘！

4. 左右滑動可預覽自動推薦貼圖

若您有同時開啟「預覽貼圖」與「顯示建議貼圖」，系統會根據您輸入的文字顯示適合的貼圖或表情貼。針對貼圖的部分，現在可以左右滑動瀏覽更多建議貼圖囉！

5. 當日壽星好友，聊天頁面大頭貼新增「生日帽」圖示





在 LINE 主頁上，您可以看見生日接近的好友名單。除此之外，這次更新後，只要是當天生日並且有公開生日日期的好友，在聊天頁面中的大頭貼會有一個專屬的生日帽圖示，陪您一起度過驚喜又特別的一天！

更新：

LINE ( Google Play 下載 )

LINE ( App Store 下載 )