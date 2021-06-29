LINE 貼圖吃到飽方案

LINE 貼圖用到重複，買了又擔心一下就用膩？LINE 推出「貼圖吃到飽」方案啦！最低每月台幣 40 元就有 400 萬組 LINE 貼圖，免費用到飽，而且現在貼圖吃到飽活動剛推出，有「第一個月 0 元」試用優惠，本篇小編帶著大家一起來搶先試用，並且會與大家分享如何在試用後，停止「自動扣款」教學，這樣到期後就不會被收費囉。

LINE免費貼圖

LINE 貼圖吃到飽方案，以年度方案來看，年付 480 元，換算每月 40 元，就可以享有 400 萬組貼圖免費吃到飽，比月租方案要節省一半的費用。

LINE 貼圖吃到飽

我們實際訂閱一次，看看訂閱後這些貼圖要如何使用，按下同意條款後，必須先結帳，不過費用是 0 元請大家放心，過了第一個之後才會實際跟大家收費。

LINE免費貼圖

不過大家要注意的是，如果你不想再到期後被「自動課金」，訂閱後請馬上到「變更方案」頁面，點擊「自動停止續訂」。

LINE 貼圖

按下確定後，就能夠防止到期後自動課金囉，不用擔心按下停止自動續訂後貼圖不能使用，因為目前正在推廣期間，能夠免費試用一個月。此時回到 LINE 聊天頁面，輸入貼圖相關關鍵字，建議貼圖裡面，預覽圖示有小小的 P 就代表是我們沒有購買，卻能夠使用的 400 萬組貼圖啦！

LINE 貼圖吃到飽 停止續訂

LINE 貼圖吃到飽方案的好處就是，若有新的貼圖推出，不用購買就能使用，也沒有貼圖用膩的問題，如果你也是 LINE 貼圖愛好者，這個方案真的非常適合你，連結準備在下面啦，趕快趁 1 個月免費試用期間，體驗看看 LINE 貼圖吃到飽的感覺吧。

傳送門：LINE 貼圖吃到飽

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